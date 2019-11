Mohamed Ihattaren kiest voor het Nederlands elftal

Mohamed Ihattaren heeft bekend gemaakt dat hij voor het Nederlands elftal gaat spelen.

De zeventienjarige middenvelder van zag het levenslicht in Utrecht en is jeugdinternational van Nederland, maar heeft ook een Marokkaans paspoort.

"Ik heb er lang over nagedacht en heb ook veel met mijn familie overlegd. Uiteindelijk zijn we tot de beslissing gekomen om voor het te kiezen", zegt Ihattaren op de website van de KNVB over zijn keuze.

"Ze hebben veel voor me gedaan in de vertegenwoordigende jeugdelftallen, ik heb daar alles doorlopen en dat maakt het ook moeilijk om weg te gaan. Sinds Onder-14 speel ik al in het Oranje en ik heb met Onder-17 nog het EK gewonnen. Het is mooi dat ik dat voort kan zetten."

Ronald Koeman is blij met de beslissing van Ihattaren. "Mo is een hele jonge speler die een geweldige ontwikkeling doormaakt en inmiddels vast in PSV 1 speelt. Dit soort talenten wil je behouden voor het Nederlandse voetbal en gelukkig heeft hij de keuze voor Oranje gemaakt."

De bondscoach heeft de afgelopen tijd voortdurend contact gehouden met de speler van PSV, zonder al te veel druk uit te oefenen: “We hebben er vanuit de KNVB alles aan gedaan. Meerdere gesprekken gevoerd met Mo en zijn familie en ook telefonisch heb ik hem regelmatig gesproken."

"De rol van PSV, en met name van John de Jong en Mark van Bommel, was daarbij heel belangrijk", benadrukt Koeman. "Toen zijn vader overleed is dat contact even op een laag pitje komen te staan, zodat er alle tijd was om dat verdriet te verwerken."

"Vervolgens hebben we afgelopen week nog een gesprek gehad en heeft hij nu de keuze voor Nederland gemaakt." Welke rol Ihattaren in Oranje kan vervullen, zal de toekomst uitwijzen. "Ik kan niemand iets beloven, maar als je hem ziet, dan komt dat wel goed", stelt Koeman.

Lees beneden verder

"Zijn keuze is in ieder geval een mooi signaal naar andere spelers die voor dezelfde keuze komen te staan. Dit is echt belangrijk voor het Nederlandse voetbal."

"Behalve met mijn familie en de KNVB, heb ik ook veel met de trainer Mark van Bommel gesproken, hij heeft ook aardig wat ervaring bij het Nederlands elftal", legt Ihattaren uit.

"Daarnaast heb ik met mijn teamgenoten overlegd, zij zitten al bij Oranje en vertelden me hoe het is om bij het Nederlands elftal te voetballen. Dat neem je allemaal mee in je besluit. Het was een goed laatste gesprek en voor mijn moeder voelde het ook goed. Nu kan ik me weer focussen en belangrijk zijn voor de club."