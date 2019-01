Messi maakt 400ste goal in Spaanse competitie

Lionel Messi heeft zondagavond zijn 400ste doelpunt gemaakt in La Liga. De Argentijn was trefzeker in de thuiswedstrijd tegen Eibar.

Messi nam in Camp Nou kort na rust het tweede Catalaanse doelpunt voor zijn rekening (2-0). Hij is de eerste speler in de Spaanse geschiedenis die op het hoogste niveau 400 goals wist te scoren. De vedette van Barcelona had slechts 435 wedstrijden nodig om tot dat aantal te komen, dat is een gemiddelde van 0,92 goals per wedstrijd.



400 - Lionel Messi has become the first player in @LaLigaEN history to score 400 goals. Extraordinary. pic.twitter.com/DVCNv3TXtv — OptaJose (@OptaJose) 13 januari 2019

Het record van Messi zal waarschijnlijk nog lang standhouden, want de eerstvolgende speler op de topscorerslijst van La Liga is Aritz Aduriz met 157 treffers. Cristiano Ronaldo heeft op dat lijstje de tweede plaats in handen. De Portugees schreef in dienst van Real Madrid 311 competitiegoals in 292 duels op zijn naam. Hij is daarmee de enige in de top van de ranglijst die een hoger moyenne heeft dan één.Lionel Messi speelde op 16 oktober zijn eerste wedstrijd in La Liga, tegen stadgenoot Espanyol. Zijn eerste doelpunt volgde op 1 mei 2005, toen hij op aangeven van Ronaldinho trefzeker was tegen Albacete. Messi maakte inmiddels in La Liga 31 keer een hattrick en 83 keer scoorde hij in één competitieduel tweemaal.