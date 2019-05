Martínez: "Grappig dat snel daarna de interesse van Ajax kwam"

Lisandro Martínez rondde maandag zijn transfer naar Ajax af. De Argentijnse verdediger komt voor circa zeven miljoen euro over van Defensa y Justicia.

Martínez zette in Amsterdam zijn handtekening onder een vierjarig contract, met een optie voor nog een jaar. "Ik ben heel blij en trots dat ik bij deze club ben. Het is een van de grootste clubs ter wereld", zegt de aankoop.



In gesprek met TV laat de linksbenige verdediger weten dat hij veel zin heeft om aan de slag te gaan bij zijn nieuwe club. "Het was geweldig dat Ajax interesse had, want het is de perfecte club om me verder te ontwikkelen, zowel als voetballer als op persoonlijk vlak", aldus de 21-jarige Martínez, die na Nicolás Tagliafico en Lisandro Magallan de derde Argentijn wordt in de selectie van trainer Erik ten Hag.



"Tagliafico ken ik van het Argentijnse voetbal. Iedereen kent hem, maar ik heb hem ook leren kennen bij het Argentijnse elftal en dat was heel leuk. Hij sprak heel mooi over deze club, nog voordat er interesse was", vervolgt Martínez. "Grappig dat snel daarna die interesse kwam. Hij vertelde me dat Ajax een goede opleiding is voor spelers, zoals ik al dacht. Tegen Lisandro Magallán heb ik een keer gespeeld."



Tegenover het clubkanaal laat Martínez weten wat zijn kwaliteiten zijn. "Ik probeer te doen wat iedereen doet, of beter: mooie passjes geven, daar houd ik van. Ik wil zoveel mogelijk bijdragen aan de groep en mijn medespelers beter maken, want dan word ik zelf ook beter. Ik houd er niet van om over mezelf te praten, maar ik ben een speler die agressief is op zijn tegenstander. Ik probeer altijd een medespeler dichtbij aan te spelen. Ik probeer altijd de vrije man te vinden en goede beslissingen te nemen. De speler die ik aanspeel, moet daar voordeel van hebben."