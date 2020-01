'Marc Overmars wil concurrentie snel aftroeven en brengt bod uit'

Ajax is bezig Antony naar Nederland te halen, zo meldt Globo Esporte dinsdagavond.

De aanvaller van São Paulo wordt al maanden in verband gebracht met de Amsterdamse club en nu zou directeur voetbalzaken Marc Overmars concreet zijn geworden. Volgens de berichtgeving uit Brazilië heeft een bod uitgebracht op Antony.

Globo Esporte geeft aan dat Ajax een bod heeft uitgebracht op de aanvaller, maar de transfersom is onduidelijk. De Amsterdamse club vecht naar verluidt voor de handtekening van Antony, maar São Paulo is niet happig op een snel vertrek.

De Braziliaanse club wil Antony in ieder geval tot de zomer houden als de clubs tot een akkoord komen, zo klinkt het.

Ajax heeft veel concurrentie inzake de negentienjarige buitenspeler, die nog tot de zomer van 2024 vastligt. Onder meer , , OGC Nice en werden gelinkt aan de jongeling. Ajax zou nu de concurrentie willen aftroeven en snel tot een deal komen met de nummer zes van de Braziliaanse competitie.

Eerder werd een transfersom van dertig miljoen euro genoemd, maar het valt te betwijfelen of Ajax aan deze zogenaamde vraagprijs zal voldoen. Journalist Paulo Freitas gaf eerder in gesprek met Ajax Showtime aan dat Antony al had gesproken met Ajax. "Freitas sluit niet uit dat Ajax Antony nu al wil contracteren, om hem zo een aanpassingsperiode te geven", zo klonk het afgelopen augustus.