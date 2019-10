"Manchester United zou zelfs met Ronaldo niet tot de topploegen behoren"

Manchester United maakt het gehele seizoen al een tegenvallende indruk, zowel in de Premier League als op het Europese podium.

Lee Sharpe maakt zich dan ook grote zorgen over het elftal van manager Ole Gunnar Solskjaer en de oud-speler denkt dat de problemen op Old Trafford zo groot zijn dat zelfs een superster als Cristiano Ronaldo niet het verschil zou kunnen maken.

"Ik denk dat zelfs met Ronaldo in de gelederen niet tot de topploegen zou behoren, al zou iemand die 25 tot 30 doelpunten maakt wel een groot verschil kunnen maken", vertelt Sharpe, die tussen 1988 en 1996 voor Manchester United speelde, in gesprek met MetaRatings . "We hebben het een paar seizoenen geleden gezien met Luis Suárez bij , die ook altijd het verschil maakte. Iemand die doelpunten maakt terwijl je als elftal onder grote druk staat."

"Met iemand als Ronaldo, Lionel Messi of zelfs Harry Kane ben je nooit ver van de top verwijderd", aldus Sharpe, die bij Manchester United alleen Paul Pogba het predikaat 'topspeler' meegeeft. "Maar dat komt ook waarschijnlijk door het feit dat dat het huidige elftal lang niet zo sterk is als de teams met Wayne Rooney en Ronaldo, dus dan steek je als topspeler al snel boven de rest uit."

Sharpe hoopt dat manager Ole Gunnar Solskjaer er op korte termijn in slaagt om een of twee spelers van wereldklasse naar Manchester United te halen. "Het is zonde dat ze er niet in zijn geslaagd om Ronaldo terug te halen. Zou Gareth Bale wellicht een optie zijn?"

Sharpe ziet sowieso niet veel spelers van topklasse rondlopen. "Hoeveel spelers in Europa laten überhaupt wekelijks hun klasse zien? Dat zijn er maar weinig. En als je niet in de speelt: hoe krijg je ze zover dat ze bij jou tekenen?"