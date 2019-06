Manchester City verleidt Walker tot contractverlenging: "Makkelijke beslissing"

Kyle Walker heeft zijn contract bij Manchester City verlengd, zo melden the Citizens met trots via de officiële kanalen.

De rechtsback, die nog drie jaar vastlag bij de kampioen van Engeland, heeft zijn handtekening gezet onder een verbintenis tot medio 2024. "Ik ben heel blij dat ik een nieuw contract heb getekend", laat de Engelsman weten.

De 29-jarige Walker kwam in 2017 voor 53 miljoen euro over van en groeide direct uit tot een gewaardeerde kracht. "Spelen voor City is alles wat ik had gehoopt en meer", aldus de vleugelverdediger. "Bijtekenen was een gemakkelijke beslissing. Ik wil meedingen naar trofeeën, op het hoogste niveau spelen en ik heb het gevoel dat ik enorm verbeterd ben als speler in mijn tijd hier."



Ook Txiki Begiristain is blij met de contractdeal. "We zijn verheugd om Kyle hier nog eens twee jaar te hebben", zegt de technisch directeur van City. "Zijn kracht, snelheid en bekwaamheid waren van vitaal belang voor onze prestaties. Hij is een belangrijk onderdeel van de ploeg. Zijn ervaring is van onschatbare waarde, vooral voor de jongere spelers, en zijn bijdrage zal cruciaal zijn in onze inspanningen voor aanhoudend succes."