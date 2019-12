Liverpool mogelijk de markt op bij tijdelijk vertrek Engels jeugdinternational

Liverpool gaat in januari mogelijk de transfermarkt op voor een nieuwe aanvaller als Rhian Brewster op huurbasis vertrekt bij de club.

De negentienjarige aanvaller maakte indruk in de voorbereiding, maar hij kwam dit seizoen tot dusver in twee EFL Cup-wedstrijden binnen de lijnen in de hoofdmacht. Mocht de Engelsman tijdelijk vertrekken, dan heeft naast Roberto Firmino en Divock Origi spitsen in de selectie.

Klopp wordt op een persconferentie gevraagd of het vertrek van Brewster kan leiden tot de komst van een nieuwe speler: "Ja, we moeten het zien."

"We kunnen de jongens niet alleen uitlenen omdat we deze selectie neergezet hebben."

"We hebben drie langdurige blessures en vier met Paul Glatzel. Twee daarvan kwamen in de voorbereiding, twee volgden later met Joël Matip en Fabinho."

"Dat geeft ons een ploeg van zestien spelen en ik tel de kinderen. maar we kunnen de spelers niet uitlenen en denken dat het goed voor hen is. We moeten altijd rekening houden met beide situaties, die van de jongens en de onze."

"Uiteindelijk proberen we de perfecte oplossing te vinden. Soms lukt het, bij anderen niet."