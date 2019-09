'Leermeester van wereldklasse' Virgil van Dijk de hemel in geprezen

Virgil van Dijk is bij Liverpool uitgegroeid tot een van de beste verdedigers van Europa.

Conor Masterson speelde de afgelopen anderhalf jaar bij samen met de aanvoerder van Oranje. In gesprek met de Liverpool Echo laat de 21-jarige verdediger, sinds dit seizoen in dienst bij Queens Park Rangers, zich uitermate lovend uit over Van Dijk.

"Van Dijk is een van de beste spelers ter wereld. Je leert zo enorm veel van hem en het is niet bepaald een schande dat ik geen speeltijd kreeg bij Liverpool, aangezien hij een absolute topspeler is. Alleen al door met hem, maar ook met Joel Matip, Joe Gomez en Dejan Lovren, te trainen, heb ik zoveel geleerd.Je wordt beter en dat zien zij ook, zo werkt het. Zulke spelers hebben me geleerd hoe ik moet verdedigen en dat kan ik nu bij QPR in de praktijk brengen", legt de jeugdinternational van Ierland uit.

Lees beneden verder

"Je leert zoveel van Van Dijk, door de dingen die hij doet. Het zit in de kleine dingen, dingen die mensen niet eens doorhebben als hij op het veld staat. Maar doordat je dag in, dag uit met hem traint, merk je die dingen. Dan heb je zoiets van: ah, dat is wat hij doet. Daardoor laat hij alles er zo makkelijk uitzien", gaat Masterson verder.

"Het zit allemaal in je hoofd, dat pik je op als je met die grote jongens op het veld staat. Als je ziet hoe Van Dijk zijn tegenstander verslaat in een luchtduel, lijkt dat heel gemakkelijk. Maar het zit erin dat hij eerder beweegt, eerder springt en zijn tegenstander licht vasthoudt."

"Die kleine dingen zie je alleen van dichtbij. Dat soort dingen maken die jongens spelers van wereldklasse, ze hebben hun kwaliteiten echt geperfectioneerd", besluit Masterson. Liverpool haalde de jonge verdediger in 2013 weg bij het Ierse Lucan United, waarna hij de jeugdopleiding doorliep en enkele keren op de reservebank zat bij de hoofdmacht. QPR nam Masterson eerder deze zomer transfervrij over van the Reds .