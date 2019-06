Kwakman: "Als PSV het nu niet met hem gaat proberen, wanneer dan wel?"

De mogelijke transfer van Luuk de Jong naar Sevilla biedt voor jonge aanvallers van PSV de kans om zich te ontwikkelen.

Na een seizoen op huurbasis bij sc zou Sam Lammers de nieuwe spits kunnen worden van , maar ook Donyell Malen kan meedingen naar de plek in de punt van de aanval in de ploeg van trainer Mark van Bommel. De analisten van FOX Sports denken dan ook dat PSV niet per se een vervanger van De Jong hoeft te halen.

Afgelopen seizoen kwam Malen in 31 competitieduels in actie, maar 25 keer betrof het een invalbeurt. "Het zou kunnen dat PSV met Malen als spits gaat spelen, maar ik zou ook kijken naar Lammers", aldus Ali Boussabon. "Dat vind ik echt een goede spits. Hij heeft de lengte, maar is ook iemand die zelf iets kan creëren. Hij heeft een actie in huis en is tweebenig. Ik heb hem afgelopen seizoen veel gezien en ik ben echt onder de indruk geraakt."



Lammers was vorig seizoen goed voor 16 doelpunten in 31 wedstrijden voor Heerenveen in de . De 22-jarige aanvaller is afkomstig uit de jeugdopleiding van PSV en stond tot dusver twaalf keer op het veld in de competitie voor het eerste elftal van de club. Kees Kwakman hoopt dat hij de kans krijgt. "Malen zou ook op de zijkant terecht kunnen komen, als er nog wat jongens weggaan. Als je Lammers nu niet gaat proberen, wanneer ga je het dan wel doen?"