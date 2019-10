Justin Kluivert keert terug bij Jong Oranje, debuut lonkt voor AZ-aanvaller

Justin Kluivert keert terug in de definitieve selectie van Jong Oranje voor de EK-kwalificatieduels met Jong Portugal en Jong Noorwegen.

Dat maakt de KNVB vrijdagmiddag wereldkundig. De aanvaller van werd onlangs door bondscoach Ronald Koeman geselecteerd voor het 'grote' Oranje, maar Kluivert doet nu dus weer een stapje terug.

-aanvaller Myron Boadu kan zijn debuut maken in , terwijl ook -aanvaller Javairô Dilrosun en -doelman Justin Bijlow na een absentie terugkeren in de 21-koppige selectie van bondscoach Erwin van de Looi.

Kluivert maakte deel uit van de selectie van Oranje voor de EK-kwalificatieduels met Duitsland (2-4) en Estland (0-4) van vorige maand, al kreeg de vleugelaanvaller geen speeltijd van Koeman in deze uitwedstrijden.

Kluivert werd onlangs opgenomen in de voorlopige selectie voor de kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Ierland en Wit-Rusland van deze maand, maar de voormalig Ajacied overleefde de definitieve schifting dus niet.

AZ is met vijf spelers hofleveranciers voor de aankomende EK-kwalificatiewedstrijden van Jong Oranje, dat vorige maand met een 5-1 overwinning op Jong Cyprus een voortvarende start van de kwalificatiecyclus kende.

De wedstrijd tegen Portugal op 11 oktober vindt plaats op De Vijverberg en begint om 18.30 uur. Het duel met de leeftijdsgenoten van Noorwegen, vier dagen later, wordt afgewerkt in het Marienlyst Stadium in Drammen en heeft eveneens 18.30 uur als aanvangstijdstip.

De overige tegenstanders in kwalificatiegroep G zijn Wit-Rusland en Gibraltar. Het EK wordt in de zomer van 2021 georganiseerd door Hongarije en Slovenië.



De volledige selectie:



Doel: Kjell Scherpen ( ), Maarten Paes ( ), Justin Bijlow (Feyenoord)

Lees beneden verder

Verdediging: Perr Schuurs (Ajax), Owen Wijndal (AZ), Deyovaisio Zeefuik ( ), Justin Hoogma (FC Utrecht), Rick van Drongelen (Hamburger SV), Sherel Floranus (sc ), Danilho Doekhi ( )

Middenveld: Noa Lang (Ajax), Dani de Wit (AZ), Teun Koopmeiners (AZ), Ludovit Reis ( ), Abdou Harroui ( )

Aanval: Justin Kluivert (AS Roma), Calvin Stengs (AZ), Myron Boadu (AZ), Ferdi Kadioglu ( ), Javairo Dilrosun (Hertha BSC) en Cody Gakpo ( ).