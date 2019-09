Jürgen Klopp vol bewondering na droomavond 'fantastische' Ki-Jana Hoever

Ki-Jana Hoever maakte woensdagavond zijn eerste doelpunt in het eerste elftal van Liverpool.

In de EFL Cup begon het Nederlandse talent tegen MK Dons vanuit de basis en was hij na rust trefzeker. Uit een voorzet vanaf de linkerflank van James Milner kopte Hoever bij de tweede paal de 0-2 tegen de touwen. Jürgen Klopp was na afloop lovend over de Nederlander, die als rechtsback speelde.

Milner had in de eerste helft al op voorsprong geschoten, mede dankzij een enorme blunder van doelman Stuart Moore. Hoever bepaalde met zijn kopbal de eindstand op 0-2. "Het was fantastisch afgemaakt", reageert de manager op de clubwebsite op de goal van het zeventienjarige talent.

"Toen ik zijn leeftijd had speelde ik niet op hetzelfde podium, dus het is behoorlijk indrukwekkend wat hij doet. Ik weet niet of hij in de eerste helft veel in het strafschopgebied van de tegenstander was, maar toen hij er moest zijn, stond hij er. Het was een geweldige voorzet en hij maakte het fantastisch af."

De voormalig jeugdspeler van speelde op de rechtsbackpositie, maar kan ook als centrale verdediger uit de voeten. "Het is niet nodig om nu te besluiten op welke positie hij zich moet gaan richten, want hij kan op beide posities uit de voeten."

"Ik denk dat de backpositie op dit moment beter voor hem is. We moeten zien hij zich fysiek ontwikkelt, want een positie in het centrum van de verdediging is veeleisend. Daar moet je fysiek honderd procent klaar voor zijn."

Voorlopig lijkt Hoever zich op de rechtsbackpositie te moeten richten. "Hij heeft de snelheid, passing en kwaliteit. Zijn voorzetten kunnen beter, maar hij beschikt over veel kwaliteiten die gevraagd worden van een rechtsback. Hij heeft veel snelheid, maar sommige aspecten in zijn spel moeten natuurlijker worden."

"Er zijn veel dingen die hij moet verbeteren, maar dat is normaal. Hij is pas zeventien jaar oud en het zou heel raar zijn als hij zich dan niet meer zou kunnen ontwikkelen. Hij heeft genoeg tijd en hopelijk kunnen we die tijd samen met hem besteden."

In de slotfase van het bekerduel mocht de van overgenomen Sepp van den Berg zijn debuut maken bij Liverpool.