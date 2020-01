Jetro Willems kermt het uit van de pijn na acht minuten tegen Chelsea

Jetro Willems heeft zaterdag mogelijk een nare blessure opgelopen in de wedstrijd tussen Newcastle United en Chelsea.

In de openingsfase raakte de verdediger geblesseerd aan de knie en moest hij zich per brancard laten vervangen, na een minutenlange blessurebehandeling op het veld. Willems werd bij een stand van 0-0 afgelost door Matt Ritchie.

Het ging voor Willems mis in de negende minuut. Bij een duel om de bal met Callum Hudson-Odoi tikte de linksback de bal weg met zijn rechtervoet, maar zijn linkerknie kwam gehavend uit de strijd.

Het leek erop dat hij zich verstapte; hij kermde het uit van de pijn. Uit frustratie sloeg Willems meermaals tegen het gras aan, terwijl meteen duidelijk was dat hij pijn had. De ex-speler van liet zich op het veld behandelen, maar kon duidelijk niet meer verder.

Willems wordt dit seizoen door gehuurd van . Hij kwam tot achttien wedstrijden in de Premier League en scoorde daarin twee keer.

Vorige maand sprak Willems in De Telegaaf nog de ambitie uit om terug te keren in het , maar een rentree lijkt nu ver weg.

"Ik moet tot de volgende interlandperiode in maart laten zien wat ik waard ben en dan merk ik wel of dat iets oplevert. Als ik mijn huidige niveau vasthoud, dan komt het vanzelf weer", zei de 22-voudig international.

Het zou niet de eerste ernstige knieblessure zijn voor Willems. Zo stond hij de gehele eerste seizoenshelft van 2015/16 aan de kant door een kwetsuur aan de knie, toen nog als speler van PSV.

Eerder in zijn loopbaan, in het najaar van 2013, hield een knieblessure hem iets minder dan een maand aan de kant. De laatste blessure van Willems dateert van april 2017, toen hij last had van zijn hamstring en één duel miste.