"Je zou Robin moeten vragen of het de gok waard was, financieel zeker"

Dick Law was als transferspecialist tussen 2009 en 2018 aan Arsenal verbonden en in die periode maakte hij ook het vertrek van Robin van Persie mee.

The Gunners moesten het vaak afleggen tegen kapitaalkrachtigere clubs als en . Law noemt Eden Hazard als voorbeeld. De inmiddels naar vertrokken aanvaller stond destijds op het lijstje van toenmalig manager Arsène Wenger, maar tot een deal met de Belgisch international, die uiteindelijk voor Chelsea koos, kwam het nooit.



"Het was een moeilijke tijd", erkent Law in een onderhoud met Goal. "Naast Chelsea was Manchester United onze grootste rivaal op financieel gebied. Zij hadden genoeg geld ter beschikking om risico's te nemen. Bij hadden we altijd het gevoel dat we juist geen risico's konden nemen want miskopen van tussen de 15 en 25 miljoen zouden echt schadelijk zijn voor de financiële situatie van de club."



"Hebben we naast talentvolle spelers gegrepen? Absoluut. Ik herinner me nog dat ik samen met Ivan Gazidis (voormalig directeur van Arsenal, red.) en Arsène in vergaderingen zat te treuren om bijvoorbeeld Thibaut Courtois. We wisten namelijk dat hij een goede speler was. Dat geldt ook voor Eden Hazard, die wilden we ook halen. Maar aan de andere kant wilden we geen onverantwoorde risico's nemen. Elke pond die Arsenal bezat, beschouwden we als ons eigen geld. Dat maakte het allemaal moeilijk, zeer moeilijk."



Arsenal nam tussendoor afscheid van gevestigde namen als Thierry Henry en Cesc Fàbregas. De transfer van Robin van Persie richting Manchester United in 2012 staat Law echter nog het meeste bij. "We hebben er alles aan gedaan om Robin voor de club te behouden. Hij was 29 toen hij bij Arsenal wegging. Zijn contract bij ons liep nog een jaar door. Robin zette alles op alles voor wat waarschijnlijk zijn laatste contract als profvoetballer zou zijn. We wisten dat de transfer naar een rivaal pikant zou zijn, maar ruim dertig miljoen euro voor een speler van 29 was zeker geen slechte deal. Voor beide partijen overigens."



"Robin kon op deze manier zijn droom verwezenlijken. Dat lukte hem ook, want Manchester United werd in zijn eerste seizoen daar kampioen. Het afscheid van Sir Alex Ferguson als manager een jaar later luidde ook min of meer zijn vertrek in. Je zou aan Robin moeten vragen of het de gok waard is geweest. Op financieel vlak zeker, maar later kwam hij in Turkije terecht (bij , red.) en nog later keerde hij terug bij . Als Robin bij Arsenal was gebleven, dan was hij zonder twijfel uitgegroeid tot een van de beste spelers in de clubgeschiedenis."