"Je bent dan Oranje-waardig, maar het is nu te laat"

Garry Rodrigues maakte in januari 2017 de overstap van PAOK Saloniki naar Galatasaray en heeft zich daar ontwikkeld tot een steunpilaar.

Ook Ronald Koeman zal waarschijnlijk onder de indruk zijn van de ontwikkeling die de linksbuiten heeft doorgemaakt, maar hij kan hem niet oproepen voor Oranje. De 28-jarige Rodrigues werkt zijn interlands namelijk af bij de Kaapverdische ploeg.

Rodrigues maakte in het najaar van 2013 in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Gabon (1-1) zijn debuut voor Kaapverdië. Hij stond toen onder contract bij Levski Sofia. "Toen was Oranje natuurlijk geen optie. Nú had Koeman me kunnen oproepen", aldus de geboren Rotterdammer in een interview met Voetbal International .



"Ik speel voor een grote club op een goed niveau en dan ben je Oranje-waardig. Maar het is te laat." Rodrigues heeft er echter geen spijt van dat hij voor Kaapverdië koos. Hij zegt 'trots' te zijn om uit te komen voor De Blauwe Haaien en voelt zich zowel Kaapverdiaan als Nederlander. Of hij met Kaapverdië ooit op een groot toernooi zal spelen, dat weet Rodrigues niet.



"Maar ik moet wel zeggen dat voetbal op Kaapverdië snel ontwikkelt en het land ervan profiteert. Dat ik er een bijdrage aan kan leveren, maakt me blij. Naar Oranje kijk ik nu gewoon als supporter." De neef van Jerson Cabral speelde in de jeugd van onder meer Feyenoord en kwam later uit voor clubs als ADO Den Haag, Levski Sofia, Elche en dus PAOK en Galatasaray. Zijn contract in Istanbul loopt nog tot 2021 door.