"Ik zou Sancho en Bale allebei halen, de club heeft geld genoeg"

Manchester United is onder leiding van Ole Gunnar Solskjaer inmiddels opgestoomd naar de vierde plek in de Premier League.

De hoop is dat the Red Devils ook volgend seizoen weer actief zullen zijn in de Champions League. De club is ook al druk bezig met de invulling van de selectie voor de aankomende voetbaljaargang en onder meer Borussia Dortmund-talent Jadon Sancho en Gareth Bale van Real Madrid zouden in beeld zijn bij de beleidsbepalers op Old Trafford.

Rio Ferdinand heeft de geruchten ook meegekregen en hij is van mening dat de twee aanvallers goede aanwinsten zouden zijn voor zijn voormalige werkgever: "Sancho of Bale? Ik zou ze allebei halen! Manchester United heeft er het geld voor. Het zijn verschillende spelers, je kan ze niet echt met elkaar vergelijken", steekt de oud-verdediger van wal bij talkSPORT . "De een bevindt zich aan het begin van zijn loopbaan, de ander nadert het einde van zijn carrière. Sancho heeft enorm veel potentie, hij kan alles bereiken wat hij wil."



"En wat Bale betreft, als je het hebt over de belangrijke momenten in het moderne voetbal, grote doelpunten tijdens grote wedstrijden, dan was hij er vaak bij betrokken." Bale wordt de afgelopen maanden steeds vaker in verband gebracht met een vertrek uit het Santiago Bernabéu en de Welshman zou inmiddels een bekoelde relatie onderhouden met de rest van de selectie, terwijl de fans van de Koninklijke hem afgelopen weekend nog op een fluitconcert trakteerden.



Ferdinand vind de behandeling die Bale krijgt echter niet helemaal eerlijk: "Als ik iemand van Real Madrid was, zou ik denken aan alle prijzen die we hebben gewonnen in de periode dat hij hier speelt. Daar zou ik blij van worden. Als ik op dit moment op zoek was naar een speler en hij is beschikbaar, dan zou ik Gareth Bale halen als de prijs goed was. Maar het is eigenlijk aan Gareth zelf, hè? Als hij graag wil vertrekken, hij is misschien wat ontevreden, de fans zijn toch niet zo enthousiast over hem als hij zelf dacht en misschien wil hij daarom wel weg, dan weet ik zeker dat er ergens een deal gemaakt kan worden."