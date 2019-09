"Ik zou ook op het middenveld van dit Oranje geen basisplaats hebben"

Theo Janssen kijkt reikhalzend uit naar de EK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Duitsland van vrijdagavond.

Het is de vierde ontmoeting tussen beide landen in bijna een jaar tijd. De oud-middenvelder heeft bewondering voor de werkwijze van bondscoach Ronald Koeman en deelt tevens complimenten uit aan zijn Duitse collega Joachim Löw.

"De laatste keren hadden we het ontiegelijk moeilijk tegen de Duitsers", zegt Janssen in gesprek met VTBL . "Ze speelden met zoveel beweging, dat ons hele verdedigingscentrum (Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt, red.) uiteen werd getrokken. Duitsland analyseert ons blijkbaar uitstekend en legt onze zwaktes telkens goed bloot." Oranje won in de poulefase van de met 3-0 van Duitsland, terwijl de uitwedstrijd een 2-2 gelijkspel opleverde. In het EK-kwalificatieduel in maart werd echter met 2-3 verloren van die Mannschaft.

"Duitsland kan zich aanpassen en ons telkens verrassen. Dat is toch wel een kracht van Joachim Löw", vervolgt Janssen, die met de lofzang op Löw niet direct wil zeggen dat Koeman op tactisch gebied een mindere bondscoach is. "Zijn kracht is juist dat hij elke keer weer een tegenzet heeft. Want twee keer kwamen we terug van een achterstand. Het is net een schaakspel tussen die twee trainers. Trouwens, als een tegenstander elke keer wat anders verzint en anders speelt dan je verwacht, dan is het lastig voorbereiden."

Janssen zet in op een 2-2 gelijkspel in Hamburg. "Omdat we zo aan elkaar gewaagd zijn", legt de oud-speler van onder meer en uit. "Of wij al tot de wereldtop behoren? Af en toe, bij fases in wedstrijden wel. Maar Oranje is nog niet constant genoeg om zich onder de beste landen te scharen. We zijn wel weer op weg naar de status van vroeger. Over een jaar zie ik deze jongens best wel wat bereiken."

Wellicht dat Oranje op het EK van volgend jaar al hoge gooien gooit. Janssen verwacht dat het restant van de kwalificatiecyclus geen problemen zal opleveren. "Als je onze spelers en dit team ziet, horen wij op een groot toernooi thuis. Ik zou graag in dit voetballen. We hebben aanvallers met loopacties en jongens met diepte. Die had ik wel weg kunnen sturen. Maar eerlijk gezegd: ik zou ook op het middenveld van dit Oranje geen basisplaats hebben."