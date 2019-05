"Ik sluit aan bij de selectie van Ajax, verder kan er van alles gebeuren"

FC Emmen sloot zijn eerste Eredivisie-seizoen af met een overwinning op FC Groningen en voor Kjell Scherpen was het zijn laatste wedstrijd voor Emmen.

De negentienjarige doelman vertrekt deze zomer naar en kreeg dan ook middels een publiekswissel een mooi afscheid aan De Oude Meerdijk. Voor Scherpen zelf was de staande ovatie van de supporters een bijzondere belevenis.



"Ik ben supertrots op het publiek en op wat we hebben neergezet, wel een kippenvelmomentje. Wat er dan door je heen gaat? Gewoon blijdschap dat je de club achter kan laten met lijfsbehoud in de , voor het eerst. Het is gewoon een trots gevoel om de club zo achter te kunnen laten en dat is ook wat ik wilde", reageerde hij na de wedstrijd tegenover VTBL.



werd aan het begin van het seizoen door velen nog neergezet als een gedoodverfde degradant, maar speelde zich zondag dankzij een 2-3 overwinning op op eigen kracht al veilig: "Ik denk eerlijk gezegd ook dat bepaalde clubs hier een voorbeeld aan kunnen nemen. Wij hebben gedurende dit jaar heel wat moois laten zien en daar kunnen de mensen die er aan het begin van het seizen wat over zeiden nog even op terugkijken." Voor Scherpen was het bovendien een dubbel geslaagde avond, aangezien zijn nieuwe werkgever zich op bezoek bij tot kampioen van Nederland wist te kronen.



"Dat zat eraan te komen natuurlijk, dat is super voor Ajax en ik heb er zin in om daar aan te gaan sluiten." De jonge doelman maakt vanaf de voorbereiding deel uit van de ploeg van trainer Erik ten Hag en heeft een duidelijk plan voorgeschoteld gekregen: "Ik kom daar gewoon bij de selectie en mijn wedstrijden zal ik zo nu en dan bij Jong Ajax gaan spelen, dat is eigenlijk het plan. Wedstrijden spelen bij Jong en voor de rest is het gewoon investeren in mezelf op de trainingen. Er kan verder van alles gebeuren in het voetbal, dus wie weet."