Groenendijk: "Als hij een mooie transfer kan maken, ga ik niet lopen mauwen"

Alfons Groenendijk houdt rekening met een winters vertrek van Nasser El Khayati en gunt zijn sterspeler een transfer, mits de juiste club langskomt.

De trainer hoopt dat zijn topscorer het seizoen afmaakt bij ADO Den Haag, maar mocht hij worden verkocht dan heeft Groenendijk al een idee hoe hij het gemis van de aanvallende middenvelder zal opvangen. De 29-jarige El Khayati was dit seizoen twaalf keer trefzeker in de Eredivisie. Daarnaast gaf hij nog eens vijf assists.

"Nasser is doorslaggevend voor ons qua doelpunten en assists, meer dan andere belangrijke spelers dat bij hun clubs zijn", laat Groenendijk weten in gesprek met Voetbal International. "Maar als hij deze maand een mooie transfer kan maken, ga ik als trainer niet lopen mauwen. Dan heeft hij dat helemaal zelf verdiend en zie ik het ook als een compliment voor ons als staf, dat hij zo'n stap vanaf ADO maakt."



Groenendijk geeft aan dat hij uitgebreid met El Khayati heeft gesproken over zijn nabije toekomst. "Er is belangstelling, maar het zijn op dit moment nog niet de clubs die hem echt aanspreken. Dus ik hoop nog steeds dat Nasser blijft", aldus de trainer, die al heeft nagedacht over hoe hij een eventueel gemis van El Khayati zal opvangen. "Dat plan heb ik wel in mijn hoofd, al een tijdje. Want dat moet je natuurlijk vóór zijn. Als hij vertrekt, moeten we in één keer door kunnen schakelen. Ik heb namelijk niet de illusie dat ik dan voor 31 januari een tweede Nasser kan binnenhalen. Ik zal het in mijn eigen groep moeten zoeken."