Gary Neville voorspelt razendsnel vertrek van Sarri als manager van Chelsea

Het eerste seizoen van Maurizio Sarri in Engeland verloopt tot dusver enigszins wisselvallig.

Chelsea bezet momenteel de vierde plaats in de Premier League, met een achterstand van elf punten op koploper Liverpool. Gary Neville voorspelt in gesprek met Sky Sports dat Sarri het komende zomer weleens alweer voor gezien kan houden op Stamford Bridge.

"Ik denk niet dat Chelsea hem tijdens het seizoen zal ontslaan. Maar er bestaan al zorgelijke tekens, die erop wijzen dat het niet verrassend is als Sarri komende zomer alweer vertrekt. Niet omdat ik wil dat hij vertrekt, want ik vind dat hij goed werk levert bij Chelsea. Ik denk dat hij zich nu pas realiseert wat voor uitdaging hij is aangegaan. Hij merkt dat de spelers niet doen wat hij graag wil zien", zegt Neville over Sarri, die sinds afgelopen zomer aan het roer staat bij Chelsea.



The Blues begonnen uitstekend aan het seizoen, maar raakten nog voor de winterstop achterop in de titelstrijd. Momenteel bezet Chelsea een plaats die recht geeft op een Champions League-ticket, maar Manchester United is de formatie uit Londen tot op twee punten genaderd. De 4-0 nederlaag die Chelsea vorige week woensdag leed op bezoek bij Bournemouth, kwam hard aan op Stamford Bridge en bij Sarri.



"Waarschijnlijk gaan deze spelers nooit doen wat Sarri wil. Iedere manager kan slechts één jaar het maximale uit de spelersgroep van Chelsea halen. Dat hoort klaarblijkelijk bij de club. Geen enkele manager kan bij Chelsea voor een langere periode zijn baan behouden. Omdat de manager binnen de club geen controle heeft. Dat zou wel het geval moeten zijn, er moet naar hem geluisterd worden. Er zijn zoveel politieke spelletjes binnen Chelsea", besluit Neville.