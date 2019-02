Galatasaray strikt ook nog verdediger op deadline day

Galatasaray heeft zich op de valreep nog versterkt met Christian Luyindama, zo meldt de club via de officiële kanalen.

De 25-jarige verdediger wordt door Cimbom gehuurd van Standard Luik, dat in eerste instantie een huurvergoeding van drie miljoen euro ontvangt. Volgens Belgische media is een verplichte optie tot koop in de huurdeal opgenomen.

Als die optie komende zomer geactiveerd wordt, zal Galatasaray nog eens zes miljoen euro moeten overmaken naar Standard. Luyindama ontvangt komend halfjaar een salaris van 600.000 euro. Na Mbaye Diagne en Konstantinos Mitroglou was Luyindama de derde versterking van Cimbom op de laatste dag van de transferwindow. Eerder slaagde men er al in om Marcão, Semih Kaya en Emre Tasdemir binnen te halen.



Luyindama, zevenvoudig international van Democratische Republiek Congo, speelde sinds januari 2017 in het shirt van Standard, dat hem destijds weghaalde bij de Congolese topclub TP Mazembe. Totaal speelde de verdediger, die verder een verleden heeft bij DC Motema Pembe en SM Sanga Balende, 74 wedstrijden in het shirt van, waarin hij acht keer het net wist te vinden.Het is onduidelijk over welke aankopen Galatasaray kan beschikken als men zaterdag op bezoek gaat bij Alanyaspor. In de badplaats in het zuiden van Turkije gaatverder met de achtervolging op Medipol Basaksehir, dat momenteel een voorsprong van zes punten heeft op zijn naaste achtervolger. Daarnaast is Galatasaray nog actief in de Europa League, waarin men in februari stuit op Benfica.