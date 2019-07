Frenkie de Jong: "Ik wil niet met die twee vergeleken worden"

Frenkie de Jong speelt met ingang van het aankomende seizoen op het Barça-middenveld en treedt daarmee in de voetsporen van illustere voorgangers.

Xavi en Andrés Iniesta zetten jarenlang de lijnen uit bij en de twee Spanjaarden groeiden in hun periode in het Camp Nou uit tot ware clubiconen. Hoewel De Jong op eenzelfde soort positie gaat spelen, hoopt hij wel op zijn eigen manier naam te kunnen maken.

"Ik wil niet met hen vergeleken worden", vertelt hij in gesprek met Barça TV. "Dit is wel de perfecte club voor een middenvelder. Ze houden de bal goed in de ploeg en controleren het spel, dat past bij mij." Xavi en Iniesta zijn inmiddels weg bij Barcelona, maar Lionel Messi, met wie zij in het verleden grote successen vierden, is nog wel van de partij.



Voor De Jong wordt het een droom om met de Argentijn samen te spelen: "Hij is de beste speler die ik ooit heb gezien. Ik kan hem niet vergelijken met spelers uit het verleden, maar wat mij betreft is hij de beste. Hij weet alles van spelen in de aanval en op het middenveld. Hij is de beste ooit", gaat de van overgenomen middenvelder verder.



De Jong komt met onder meer Sergio Busquets, Ivan Rakitic en Arthur een aantal concurrenten van naam tegen in Catalonië. Toch zijn zijn doelstellingen duidelijk: "Ik wil de meeste wedstrijden in de basis beginnen, dat willen alle spelers. Ik ga zo hard mogelijk werken op de trainingen, om zo tijdens de wedstrijden te kunnen laten zien wat ik kan. Ik houd ervan om aanvallend, aantrekkelijk voetbal te spelen en de fans te vermaken. Barça en ik willen dit seizoen enorm graag de winnen en ik hoop dat dat lukt."