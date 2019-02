Franse Connectie: Gelson Martins bewijst zich als Monaco's redder

De vleugelspeler is keer op keer beslissend sinds hij in januari overkwam van Atlético Madrid. Zo leidt hij de ploeg weg uit de degradatiezone.

Vijf lange maanden bevond AS Monaco zich op een degratatieplek in de Ligue 1. Nederlaag na nederlaag werd geleden en zo bereikte men dieptes die niemand in augustus voor mogelijk had gehouden in het Stade Louis II.

In januari werd besloten tot drastische maatregelen en een extreem drukke transferperiode eindigde erin dat de tussentijds aangestelde Thierry Henry weer werd ingeruild voor zijn voorganger Leonardo Jardim.

De allerbeste beslissing was echter om Gelson Martins te huren van Atletico Madrid. Sinds hij in de halve eindstrijd van de Coupe de la Ligue zijn debuut maakte (verloren na strafschoppen), is de 23-jarige Portugees een absolute verrijking voor de ploeg.

Bij zijn debuutwedstrijd gaf hij twee assists en de week daarna bereidde hij weer een goal voor bij de 2-1 zege op Toulouse. Dat was - om de misère te illustreren - pas de eerste thuisoverwinning van Monaco dit seizoen. Zijn eerste treffer volgde een week later in Montpellier, waar hij ook het schot loste waarmee Radamel Falcao uit de rebound de 2-2 kon aantekenen.

Steeds maar weer Martins dus, en dat is nog niet alles. Afgelopen weekend maakte hij zelfs de winnende tegen Nantes. Natuurlijk doet hij het niet alleen, maar het is geen gewaagde uitspraak om te stellen dat het zonder de Portugees een stuk lastiger was geweest om van plek 19 op te krabbelen naar de zestiende stek. Er is zelfs weer hoop voor het treffen met Lyon dit weekend.

Net als zijn tijdelijke werkgever had Martins ook een matige eerste seizoenshelft. Hij werd achtervolgd door controverse aangezien hij Sporting Portugal transfervrij verliet, nadat hij er in de jeugd opgroeide. Mede door de kritiek vanuit zijn thuisland slaagde hij er in Madrid niet in om zijn topvorm te vinden.

Martins kwam tot slechts 12 optredens voor de Spanjaarden, waarvan de meeste als invaller. Zodoende deed hij weinig recht aan de transfersom van honderd miljoen euro die Sporting naderhand voor hem eiste. De vleugelspeler had nog een contract voor meerdere jaren, maar liet dat ontbinden nadat supporters het spelershome van de Portugezen binnenvielen en Martins zich niet langer veilig voelde.

De man die eens de nieuwe Cristiano Ronaldo en de nieuwe Luis Figo genoemd werd had een nieuwe start nodig en heeft dat nu gevonden in Monaco. Ondanks die bijnamen keek hij echter niet naar zijn landgenoten om inspiratie op te doen. Zijn invloeden komen uit Brazilië en dan van Robinho in het bijzonder.

"Ik zag hem op TV en probeerde alles te kopiëren wat hij deed", stelde Martins in gesprek met het Portugese FA. "Ik was net als hij snel en deed alsof ik Robinho was als ik op straat voetbalde."

Gelson heeft zichzelf bewezen als een waardige opvolger en heeft alle dribbeltrucs in huis om een uitstekende vleugelaanvaller te zijn, want met zijn snelheid en wendbaarheid is hij bijna niet af te stoppen als hij zichzelf lanceert.

Zelfs de ultraconservatieve bondscoach Fernando Santos - vaak bekritiseerd om zijn gebrek aan vertrouwen in jonge spelers - werd enkele jaren terug gedwongen om de gok te nemen met de jongeling, die destijds net doorbrak bij Sporting en zichzelf meteen etaleerde als een groot talent.

Hij zou er uiteindelijk drie jaar blijven tot de beruchte aanval op de spelersgroep, die afgelopen zomer plaatsvond. Dat zijn overstap naar Atleti tot nu toe niet erg gelukkig was, is een zegen voor Monaco, waar Martins nu al tot de sterkhouders hoort omdat hij vastbesloten is om te laten zien wat hij in huis heeft.

"Ik kende de club natuurlijk en bepaalde spelers die hier actief zijn. Dat heeft me geholpen om snel te integreren", stelt hij. "De situatie van de club is voor mij een extra motivatie. Ik kwam hier met een diepe wens om te helpen en hopelijk kunnen we de volgende wedstrijden winnen om niet nog eens in die positie te komen."

Zolang de nieuwe sterspeler fit blijft, lijkt er echter niets om voor te vrezen voor Monaco. Hij wordt geflankeerd door landgenoten als Rony Lopes en Adrien Silva, die hem op zijn gemak stellen in het Stade Louis II.

De enige zorg voor het bestuur en voor de trainer is wat hij na de zomer gaat doen. Naar verluidt heeft Monaco een optie tot koop, maar de speler ontkent het bestaan ervan en iedere keer dat hij een wedstrijd beslist, wordt zijn prijskaartje duurder.

Toch zal men na de dramatische eerste seizoenshelft dolblij zijn dat men nu weer eens een luxeprobleem heeft...