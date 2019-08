Feyenoord zonder Fer, Vente en Ayoub naar Georgië

Feyenoord stapt dinsdag in het vliegtuig naar Georgië, waar donderdag de Europa League-return tegen Dinamo Tbilisi op het programma staat.

Trainer Jaap Stam neemt 22 spelers mee voor deze wedstrijd, zo maken de Rotterdammers dinsdagmiddag bekend via de officiële kanalen.

Onder meer Leroy Fer, Dylan Vente en Emil Hansson zijn niet van de partij in Georgië. De eerste twee kampen met fysieke klachten, terwijl Hansson in verband wordt gebracht met een vertrek bij . Ook Yassin Ayoub moet verstek laten gaan voor de Europese return: zijn vrouw staat op het punt van bevallen en de middenvelder blijft daarom achter in Nederland.

De al langer afwezige Nicolai Jörgensen, Jens Toornstra en Sven van Beek zijn evenmin van de partij. Daartegenover staat wel de aanwezigheid van de talenten Crysensio Summerville, Marouan Azarkan en Denzel Hall.

Feyenoord en Dinamo Tbilisi treffen elkaar donderdagavond om 18.30 uur in het Boris Pajtsjadzestadion en de bezoekers hebben de beste papieren om de laatste voorronde te bereiken in handen. De Rotterdammers wisten afgelopen donderdag immers in eigen huis al met 4-0 te winnen van de Georgiërs. De winnaar van het tweeluik neemt het in de volgende rond op tegen Hapoel Beer Sheva of Norköpping.

Volledige selectie Feyenoord:

Doel: Kenneth Vermeer, Nick Marsman, Justin Bijlow

Verdediging: Ridgeciano Haps, Jan-Arie van der Heijden, Tyrell Malacia, Calvin Verdonk, Eric Botteghin, Lutsharel Geertruida, Denzel Hall

Middenveld: Liam Kelly, Renato Tapia, Orkun Kokcü, Wouter Burger, Achraf El Bouchataoui

Aanval: Luciano Narsingh, Steven Berghuis, Sam Larsson, Luis Sinisterra, Naoufal Bannis, Marouan Azarkan en Crysencio Summerville.