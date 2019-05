Feyenoord strikt middenvelder met 'geweldige mentaliteit': "Hij blijft vechten"

Rodney Huijgen heeft maandag zijn eerste profcontract getekend, zo meldt Feyenoord via de officiële kanalen.

De overeenkomst bindt de middenvelder tot medio 2020, met een eenzijdige optie voor om met een jaar te verlengen. "Je ziet ploeggenoten hun eerste contract tekenen. Dat ik hier nu zelf sta, voelt nog steeds onwerkelijk", reageert Huijgen.



De nu achttienjarige Huijgen kwam via SC Emma en Oranje Wit bij de jeugdopleiding van Feyenoord terecht. "Na twee proeftrainingen op Varkenoord kreeg ik van Feyenoord te horen dat ze me graag wilden hebben", blikt de middenvelder op de clubsite terug. "Het eerste jaar kwam ik in de C2 (Onder-14) te spelen. Daarna heb ik het hele traject afgewerkt."



Als zeventienjarige werd Huijgen overgeheveld naar Feyenoord Onder-19, waarmee hij deelnam aan de UEFA Youth League. Ook afgelopen seizoen speelde Huijgen zijn wedstrijden voor het vlaggenschip van Feyenoord Academy. "Ik heb er alles voor over om die laatste stap te maken. Ik besef dat ik er dichtbij ben. Dit contract geeft me extra motivatie om alles te blijven geven."



Technisch directeur Martin van Geel roemt op de clubsite de mentale kracht van de jeugdspeler. "Rodney heeft een geweldige mentaliteit. Hij blijft vechten voor zijn plek, in welk elftal dat ook is. Daarnaast is hij multifunctioneel inzetbaar als middenvelder. We geven hem graag de kans om zich bij Feyenoord verder te ontwikkelen", aldus de sportbestuurder.