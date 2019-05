"Feyenoord niet concreet, dat is het enige wat ik erover kan zeggen"

De wedstrijd tegen NAC Breda was waarschijnlijk de laatste van Younes Namli in het shirt van PEC Zwolle.

Het contract van de middenvelder loopt af in de zomer van 2020 en verschillende clubs hebben interesse. Namli werd al in verband gebracht met een overstap naar , maar concreet speelt er nog niets, zo vertelt hij aan FOX Sports.



De afgelopen twee transferperiodes werd Namli al gelinkt aan een transfer, maar zover kwam het niet. De komende transferwindow lijkt het er volgens de speler van wel van te komen. "Ja, klopt, die kans is zeker aanwezig". Aldus Namli na het doelpuntloze gelijkspeln tegen NAC. "Als spelers hebben we allemaal ambitie. Ik heb deze twee jaren heel erg genoten bij Zwolle, heb het hartstikke naar mijn zin hier. Ik heb altijd mijn best gedaan. Ik heb me ontwikkeld als speler en als mensen. Nu gaan we zien wat er gaat gebeuren."



Nu trainer Jaap Stam de overstap van PEC Zwolle naar Feyenoord maakt, is de link met Namli snel gelegd. "Alle interesse is natuurlijk mooi. Feyenoord is niet concreet op dit moment, dat is het enige wat ik daarover kan zeggen", reageert Namli. "Feyenoord is een mooie club, dat zeker. Alleen er zijn veel mooie clubs. Ik ga met mijn zaakwaarnemer praten. Er spelen al wat dingen, we gaan het zien."



Vorige maand gaf Stam in een interview met De Stentor nog aan dat hij Namli goed genoeg vindt voor de stap naar een club uit de traditionele top drie. "Ik weet niet hoe Younes er zelf in staat, maar ik denk dat hij daar goed genoeg voor is. In de top speel je met nog betere spelers om je heen en een speler als hij kan dan nog beter renderen."