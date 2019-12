'Feyenoord gaat transfermarkt op en laat tweetal in januari vertrekken'

Feyenoord hoopt in januari op de komst van een nieuwe spits.

Volgens De Telegraaf is het aan technisch directeur Frank Arnesen de taak om Dick Advocaat in de winterstop van een extra aanvaller te voorzien.

Voor Renato Tapia en Jan-Arie van der Heijden is er geen toekomst meer in De Kuip. Zij mogen in januari uitkijken naar een nieuwe werkgever, zo meldt de krant.

Met Nicolai Jörgensen als enige spits is de bezetting in de punt van de aanval dun bij . De Deense aanvaller is bovendien blessuregevoelig, waardoor het voor Advocaat soms puzzelen is in de voorhoede.

Afgelopen zomer was Ricky van Wolfswinkel topkandidaat om naar De Kuip te komen. Hij moest echter een hersenoperatie ondergaan en is daardoor geruime tijd uit de roulatie.

Van Wolfswinkel is nog altijd in beeld bij Feyenoord. Hij heeft echter pas net weer groen licht gekregen om te trainen en zal in januari geen optie zijn om naar Rotterdam te verhuizen.

Het is nog niet duidelijk welke spits Feyenoord op het oog heeft voor in dewinter. "Van Wolfswinkel zelf is nog altijd enthousiast, maar beseft dat hij nog een paar maanden geduld moet hebben", zo klinkt het.

De overbodig geraakten Van der Heijden en Tapia mogen vertrekken. Wanneer zij in januari verkocht worden, zal Feyenoord de transfermarkt op gaan om een centrumverdediger en controlerende middenvelder in huis te halen.

Welke spelers de ervaren technisch directeur Arnesen op het oog heeft, is vooralsnog onbekend.