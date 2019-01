'Fer kan Swansea City verlaten voor Turkse grootmacht'

Leroy Fer is bezig aan zijn derde seizoen bij Swansea City, maar mogelijk komt er op korte termijn een einde aan zijn dienstverband bij de Welshmen.

De doorgaans goed ingevoerde Sky Italia -journalist Gianluca Di Marzio meldt maandagmiddag dat Fenerbahçe bezig is met de komst van de elfvoudig international van het Nederlands elftal, die over een aflopend contract beschikt.



Hoewel Fer aankomende zomer dus gratis op te pikken is in Swansea, wil Fenerbahçe hem graag deze maand nog naar Istanbul halen. Het is echter de vraag of dit gaat lukken: the Swans hopen nog een rol van betekenis te kunnen spelen in de strijd om de play-offs voor promotie naar de Premier League en zien in aanvoerder Fer een belangrijke speler. De huidige nummer elf van het tweede Engelse niveau twijfelt daarom of het op korte termijn nog een bod op de middenvelder moet accepteren.



Als Fer inderdaad naar Turkije verkast kan hij een nieuwe competitie op zijn cv bijschrijven. De 29-jarige Zoetermeerder begon zijn loopbaan in de jeugd van Feyenoord en droeg in Nederland verder ook het shirt van FC Twente. In 2014 volgde een overstap naar Norwich City, waarna ook dienstverbanden bij Queens Park Rangers en Swansea volgden. Met laatstgenoemde degradeerde hij vorig seizoen uit de Premier League.