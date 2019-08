FC Utrecht slaat grote slag met deal: "Er was inderdaad veel interesse"

Gyrano Kerk heeft zijn contract met een jaar verlengd, waardoor de buitenspeler nu tot medio 2023 vastligt bij FC Utrecht.

De 23-jarige aanvaller wordt door diverse binnen- en buitenlandse clubs begeerd, maar heeft nu besloten zijn verbintenis met de Domstedelingen te verlengen, zo beaamt zaakwaarnemer Richinel Bryson in gesprek met Voetbal International .

"Er was inderdaad veel interesse", laat Bryson weten. "Toch heeft Gyrano er bewust voor gekozen zijn contract met een jaar open te breken. Hij had weg gekund maar voelt het vertrouwen van de club. Ook wil hij de club graag helpen bij de ambitieuze toekomstplannen die er liggen. Gyrano is een jongen van de club en heeft veel aan te danken. Bovendien kan hij hier nog groeien."

Kerk is dit seizoen de uitblinker bij FC Utrecht en was vorig seizoen ook al op dreef. Veel clubs aasden op de aanvaller, maar de Domstedelingen wilden alleen meewerken bij een niet te weigeren aanbieding.

Op de achtergrond werkte de clubleiding aan een nieuw contract voor Kerk en waarschijnlijk zal deze verbintenis donderdag worden ondertekend door beide partijen.

"Het gaat om vertrouwen. Gyrano had zijn goede spel kunnen verzilveren, maar kiest voor logische stappen in zijn carrière", vervolgt de belangenbehartiger. "Bij Utrecht heeft hij zich sterk ontwikkeld en is er nog ruimte om een volgende stap te maken. Dit geeft rust voor zowel hem, als de club." Kerk heeft tot op heden 109 wedstrijden gespeeld voor de Eredivisionist, met 24 goals en 27 assists als resultaat.