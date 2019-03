"Eriksen was uitgeput en zonder Winks had Tottenham veel moeite"

Jamie Redknapp denkt dat het tweeluik tussen Tottenham Hotspur en Borussia Dortmund in de achtste finale van de Champions League nog niet beslist is.

De Europese topclubs treffen elkaar dinsdag op Duitse bodem, waar de Spurs een 3-0 voorsprong zullen verdedigen. Redknapp waarschuwt zijn oud-werkgever echter voor een lastige avond in het Signal Iduna Park. Tottenham is niet in vorm en de voormalig-international vertelt in gesprek met de Daily Mail dat hij er niet gerust op is.



Tottenham speelde zaterdagmiddag op Wembley gelijk tegen Arsenal en heeft ogenschijnlijk geen kans meer op de landstitel in de Premier League. "Christian Eriksen zag er uitgeput uit en zonder Harry Winks hadden ze moeite het middenveld in handen te krijgen", blikt Redknapp terug op de Noord-Londense derby, waarin de geblesseerde Winks ontbrak. Hij is meegereisd naar Dortmund voor de return, maar zijn inzetbaarheid is nog twijfelachtig. Reknapp denkt dat het hoe dan ook moeilijk wordt. "Ze hebben de heenwedstrijd dan wel met 3-0 gewonnen, maar het is nog niet beslist", verzekert de oud-voetballer.



Redknapp haalt een wedstrijd uit het verleden aan. "We speelden in 1997 met Liverpool in de halve finale van de Europacup II tegen PSG. Uit hadden we met 3-0 verloren, maar thuis scoorde Robbie Fowler al na twaalf minuten. PSG brak, maar wij wisten slechts met 2-0 te winnen", weet Redknapp nog. Hij ziet een dergelijk scenario ook plaatsvinden in Duitsland. "Gesteund door de Gele Muur zal Dortmund bloed ruiken."



Waar Tottenham de laatste weken tot mindere resultaten komt, geldt dat ook voor Dortmund. De ploeg van trainer Lucien Favre verloor afgelopen weekeinde met 2-1 bij FC Augsburg en is inmiddels achterhaald door rivaal Bayern München. Ook die Borussen zullen dus met niet al te veel vertrouwen aantreden op eigen veld. De heenwedstrijd tussen Tottenham en Dortmund eindigde in 3-0 door doelpunten van Heung-Min Son, Jan Vertonghen en Fernando Llorente.