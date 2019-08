El Khayati neemt definitief afscheid en wordt ploeggenoot van Eto'o

De transfer van Nasser El Khayati naar Qatar SC is definitief afgerond.

De aanvallende middenvelder tekent voor twee jaar in het Arabische emiraat, met een optie voor een derde seizoen, zo maakt bekend. De overstap had veel voeten in de aarde; de club is dan ook blij dat de transfer is afgerond, zo laat men weten via de officiële kanalen.

"De gesprekken verliepen niet altijd even soepel", beaamt manager voetbalzaken Jeffrey van As. "Maar het is voor alle partijen fijn dat er nu duidelijkheid is over de toekomst van Nasser. We gunnen hem deze transfer van harte, maar wilden hem uiteraard wel tegen de juiste voorwaarden laten vertrekken. In onze ogen is dat gelukt. We zullen nooit vergeten wat Nasser voor onze club heeft betekend."

Lees beneden verder

De verbintenis van de dertigjarige El Khayati in het Cars Jeans Stadion liep nog een jaar door. Het is niet bekend welk bedrag uiteindelijk met de transfer gemoeid is.

El Khayati, die in Qatar ploeggenoot wordt van Samuel Eto'o, sprak via zijn zaakwaarnemer zijn onvrede uit in de media over de gang van zaken. Zaakwaarnemer Majid Ashria vond dat de Eredivisionist zich niet hield aan afspraken die beide partijen overeen waren gekomen.

El Khayati trainde gedurende de transferperikelen niet mee en deed ook in de eerste twee competitieduels niet mee. Hij kreeg van de club vrijaf om zijn transfer in orde te maken. ADO wilde in principe meewerken aan de overgang van El Khayati, maar verlangde wel een transfersom voor zijn clubtopscorer van afgelopen seizoen. Qatar SC vond die op zijn beurt te hoog en daarmee ontstond een wekenlang durend schouwspel. El Khayati maakte afgelopen seizoen indruk in de , met 17 doelpunten en 12 assists in 33 duels.