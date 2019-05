'Edin Dzeko kan gevoelige overstap in Italië maken'

Edin Dzeko heeft een akkoord bereikt met Internazionale. Dat meldt Sky Sport Italia zaterdag.

De Bosnische spits zou met de Milanezen een overeenkomst hebben voor een tweejarig contract, met de optie voor een derde seizoen. Inter moet nu nog een akkoord krijgen met , waar Dzeko tot medio 2020 onder contract staat.



In de winterse transferperiode van vorig seizoen was de lange aanvaller dicht bij een overstap naar , maar hij bleef Roma toen trouw. Dzeko is in Stadio Olimpico aan zijn vierde seizoen bezig. De 33-jarige topschutter was in de deze jaargang goed voor negen goals en zes assists in 32 optredens. In 2017 werd hij met 29 treffers topscorer van Italië.



Welke transfersom Inter voor de 101-voudig international over heeft, is niet bekend. Dzeko kan de tweede speler in een jaar worden die vanuit Rome naar de Nerazzurri verhuist. Na vorig seizoen besloot Radja Nainggolan namelijk om bij Inter te gaan voetballen.



Met nog één speelronde te gaan bezet Inter de vierde plek op de ranglijst, die kwalificatie voor de oplevert. AS Roma is zesde en heeft maar drie punten minder, maar het verschil in doelsaldo is zes treffers in het voordeel van Inter, dat zondag ontvangt. Dzeko en Roma sluiten het seizoen af tegen (thuis).