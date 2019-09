'Doorgebroken Carles Pérez kon Barcelona inruilen voor Eredivisie'

AZ toonde tot op de laatste dag van de zomerse transfermarkt interesse in Carles Pérez, zo verzekert Mundo Deportivo woensdag.

De Spaanse sportkrant schrijft dat de 21-jarige vleugelaanvaller van tal van aanbiedingen uit binnen- en buitenland had, maar dat hij om uiteenlopende redenen toch in Catalonië is gebleven.

Pérez, die afgelopen seizoen topscorer van Barcelona B werd, genoot in eigen land interesse van Deportivo Alavés, , en Leganés. Met name de avances van Alavés en Eibar waren concreet. CSKA Moskou bracht aan het begin van de transferperiode een bod uit en deed ook Pérez zelf een bijzonder aantrekkelijk voorstel, maar de aanvaller koos om sportieve redenen ervoor om langer bij Barcelona te blijven.

Lees beneden verder

Pérez bleef desondanks in het vizier van andere clubs, mede omdat een clausule het mogelijk maakte dat hij voor 20 augustus van club mocht veranderen. De aanvaller is officieel speler van Barcelona B en de clausule verplichtte de club om medewerking te verlenen aan een transfer naar een club van een hoger niveau dan Barcelona B, indien een geïntereseerde club ook aan de financiële eisen kon voldoen.

Meer teams

Barcelona en Ernesto Valverde lieten echter aan Pérez weten dat hij kansen op speeltijd in de hoofdmacht zou krijgen, en zo geschiedde ook. Blessureleed bij Luis Suárez, Lionel Messi en Ousmane Dembélé zorgde ervoor dat de aanvaller tegen en Osasuna in de basisopstelling mocht beginnen. Met een doelpunt en twee assists deed hij het bovendien niet onaardig, waardoor het standpunt van de club werd versterkt.

Zowel als volgde de verrichtingen van Pérez in de voorbereiding op komend seizoen en wachtte de ontwikkelingen op de transfermarkt af. meldde zich in de slotfase van de transferperiode. De afgeketste komst van Neymar naar het Camp Nou had een eventueel vertrek van de aanvaller kunnen betekenen, net als het afgeketste vertrek van Ivan Rakitic naar . De Italiaanse club wilde immers Federico Bernadeschi, die op dezelfde positie als Pérez speelt, in de deal betrekken.