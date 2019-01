Domper voor Tottenham: Kane wekenlang uitgeschakeld

Tottenham Hotspur moet Harry Kane zeker zes weken missen nu hij zijn enkelbanden heeft beschadigd. Dat is een flinke knauw voor de titelaspiraties.

Trainer Mauricio Pochettino sprak onlangs nog uit een rol van betekenis te willen blijven spelen in de titelrace, waarin men een achterstand van negen punten moet goedmaken op Liverpool, terwijl ook Manchester City vijf punten meer heeft. Met een fitte selectie gelooft de Argentijnse oefenmeester daarin, dus het verlies van de topschutter zal hard aankomen bij de Londenaren, die een uiterst druk programma voor de boeg hebben.

Afgelopen zondag ging het voor Kane mis tegen Manchester United (1-0 nederlaag). In dat duel beschadigde hij de banden van zijn linkerenkel en de verwachting is dat hij begin maart de training kan hervatten, aldus de club via de officiële kanalen. Zodoende mist Kane vermoedelijk ook de dubbele CL-ontmoeting tegen Borussia Dortmund. In de tussentijd lijkt de gedeelde topscorer van de Premier League vervangen te gaan worden door Fernando Llorente, die vermoedelijk niet meer mag vertrekken van de directie.

Vincent Janssen kan ook nog een optie zijn, maar hij staat er slecht op bij Pochettino. De manager stelde maandag nog dat de zeventienvoudig international niet in zijn plannen voorkomt. Het is daarom niet uitgesloten dat Tottenham de transfermarkt af gaat struinen om een doelpuntenmaker aan de selectie toe te voegen. In dat geval heeft de club nog twee weken de tijd. Heung-Min Son is de komende weken nog afwezig vanwege zijn deelname aan de Azië Cup, waardoor de spoeling ineens erg dun is.