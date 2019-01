Di Maria geeft Van Gaal de schuld voor eigen falen bij Manchester United: "Er waren problemen"

De Argentijn scoorde slechts vier keer in 32 wedstrijden voor Manchester United, terwijl hij toch als recordtransfer werd gehaald in 2014.

Angel di Maria gelooft dat de schuld bij Louis van Gaal ligt als hij moet verklaren waarom hij destijds niet slaagde bij de Engelse grootmacht, die hij over een maand met zijn huidige club Paris Saint-Germain treft in de Champions League. De Argentijns international kwam in de zomer van 2014 voor een bedrag van 67 miljoen euro over van Real Madrid naar Old Trafford. Dat was destijds een Britse recordsom. Di Maria toonde echter geen moment zijn klasse en kwam slechts tot 4 goals en 12 assists voor hij na een teleurstellend jaar naar PSG overstapte.

Di Maria geeft toe dat het niet zijn beste jaar was, maar legt de schuld niet bij zichzelf. Hij denkt dat hij veel meer had kunnen laten zien als Van Gaal hem een andere rol had gegeven in het elftal. "Ik bleef maar één jaar en dat was niet de mooiste tijd uit mijn loopban. Dat was me niet gegeven", stelt hij in gesprek met radiozender France Bleu. "Er waren problemen met de trainer op dat moment", memoreert hij, zonder exact te benadrukken wat er speelde. "Godzijdank kon ik echter naar PSG verkassen om te demonstreren wie ik ben."

Di Maria keert in februari terug op Old Trafford als United het opneemt tegen PSG in de achtste finale van de Champions League. Dat is voor de Franse ploeg een mooie uitdaging, want steeds gaat het mis in het miljardenbal, terwijl men in de eigen competitie ongenaakbaar is. Ook nu staat de ploeg al dertien punten los.

Dit seizoen heeft men echter al aangetoond te zijn gegroeid. PSG overleefde de zware poule met Liverpool en Napoli en onder leiding van de nieuwe trainer Thomas Tuchel is er hoop dat men in staat is om topclubs uit te schakelen. Di Maria voorspelt echter een lastig duel, nu United onder interim-trainer Ole Gunnar Solskjaer de weg naar boven heeft hervonden.

"We hebben nog wat wedstrijden te gaan voor we tegen Manchester speler", stelt hij. "Zij zijn veranderd onder hun nieuwe trainer en hebben sindsdien geen duel verloren. Ik denk dat wij dit jaar niet zo goed startten in de Champions League, maar we hebben de boel omgekeerd en eindigden als eerste in de poule. Dat was lastig. We lagen er bijna uit, maar stonden er thuis tegen Liverpool en Rode Ster Belgrado. Nu moeten we aan onszelf denken en aan niet anders. Als we doen wat we kunnen, komt het allemaal goed.