Conte adviseert recordaankoop: "Van cruciaal belang dat hij meer traint"

Romelu Lukaku heeft sinds zijn komst naar Internazionale al een paar keer moeten herstellen van kleine spierblessures.

Trainer Antonio Conte denkt dat de Belgische aanvaller door zijn imponerende fysieke voorkomen blessuregevoeliger is dan andere spelers is en de coach van de nummer twee in de denkt dat Lukaku extra trainingsarbeid moet leveren om beter bestand te zijn tegen toekomstige kwetsuren.

"Het is in mijn optiek van cruciaal belang dat Romelu meer traint, want met zijn grote lichaam is trainen en wedstrijden spelen noodzakelijk om in topconditie te blijven", laat Conte optekenen in de Italiaanse media na de 1-2 nederlaag van tegen van zondagavond. "Aan het begin van het seizoen was daar de rugblessure en sinds de wedstrijd tegen kampt hij met problemen met zijn quadriceps."

Lees beneden verder

Lukaku miste het -duel van Internazionale met (2-1 nederlaag) van woensdag wegens een spierblessure. Tegen Juventus keerde de miljoenenaankoop terug, al kon de spits zijn club niet aan de zege helpen. "Maar hij heeft zijn uiterste best gedaan", benadrukt Conte. "Tegen Barcelona kon hij onmogelijk spelen, terwijl we hem toen zo nodig hadden. Helaas konden we toen geen beroep op hem doen."

"Hij liet zich vandaag (tegen Juventus, red.) echter van zijn beste kant zien. Hopelijk kan Romelu de kleine blessures achter zich laten en zich vanaf nu honderd procent voor ons inzetten", voegt Conte daaraan toe.

Internazionale verpulverde in de afgelopen transferperiode het transferrecord voor Lukaku, die voor tachtig miljoen euro werd overgenomen van . De aanvaller kwam tot dusver tot drie doelpunten voor zijn nieuwe werkgever.