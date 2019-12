'Chelsea moet 95 miljoen euro betalen voor eerste deal na opheffen verbod'

Crystal Palace wil Wilfried Zaha niet zonder slag of stoot laten gaan en taxeert de transfersom van de aanvaller op circa 95 miljoen euro.

Dat weet de Evening Standard donderdag te melden. Het geïnteresseerde mag door het opheffen van het transferverbod weer spelers aantrekken vanaf januari, maar in het geval van Zaha zullen the Blues de hoofdprijs moeten betalen.

The Independent wist vorige week donderdag al te melden dat Chelsea in de markt is voor Zaha. Marina Granovskaia, directrice van Chelsea en de rechterhand van eigenaar Roman Abramovich, zou hierover al contact hebben gehad met spelersmakelaar Federico Pastorello.

Ondanks de doorbraak van Christian Pulisic en Callum Hudson-Odoi wil Chelsea de aanvalslinie volgend jaar zomer graag versterken. De -winnaar zoekt volgens de Evening Standard naar opvolgers voor Willian en Pedro, die allebei de dertig inmiddels zijn gepasseerd.

Zaha ligt bij Palace nog vast tot medio 2023 en de leiding van the Eagles wil daarom een flink transferbedrag overhouden aan een eventuele verkoop van de 27-jarige aanvaller. Afgelopen zomer werkte de Zuid-Londense club niet mee aan een transfer van Zaha.

Biedingen van en van respectievelijk 45 en 60 miljoen euro werden zonder nadenken van tafel geveegd door voorzitter Steve Parish. Het was een flinke teleurstelling voor Zaha, die dolgraag een keer in de wil acteren.

Manager Roy Hodgson weet van de belangstelling voor Zaha, maar hoopt desondanks dat de aanvaller het seizoen op Selhurst Park afmaakt. "We zijn blij om hem hier te hebben en ik reken erop dat hij blijft. Afgelopen zomer heeft de club minstens één bod ontvangen, dat niet goed genoeg werd bevonden om te accepteren."

"Helaas voor hem, mocht hij het zo zien, moest hij zijn contract met de club respecteren", zo liet de ervaren manager eerder deze week optekenen in de Engelse media. Zaha staat deze jaargang op twee doelpunten en evenveel assists in zestien duels in de Premier League.