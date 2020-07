Chelsea kan Hakim Ziyech niet vermaken op moeizame avond

Chelsea heeft dinsdagavond een moeizame overwinning geboekt op Norwich City, dat afgelopen weekend degradeerde.

Op Stamford Bridge won het team van manager Frank Lampard onder toeziend oog van Hakim Ziyech met 1-0 door een doelpunt van Olivier Giroud. Door de zege blijven the Blues op koers voor een plek bij de eerste vier en een startbewijs voor de groepsfase van de .

Ziyech mag zich sinds 1 juli officieel speler van noemen, maar moet wachten tot volgend seizoen op zijn debuut voor zijn nieuwe werkgever.

De ex-Ajacied stond al op het trainingsveld bij Chelsea en zag zijn nieuwe ploeggenoten dinsdagavond voor het eerst in actie vanaf de tribunes op Stamford Bridge.

De Marokkaans international zag dat Chelsea in de eerste helft de bovenliggende partij was, maar moeizaam tot kansen kwam tegen de hekkensluiter van de Premier League.

Christian Pulisic was dicht bij de openingstreffer met een hard schot vanuit de draai. Tim Krul had echter een geweldige reflex in huis.



Lang leek het erop dat beide ploegen met de brilstand gingen rusten, maar op slag van rust sloeg Giroud toe. In de derde minuut van de blessuretijd leverde Pulisic een scherpe voorzet af op het hoofd van Giroud.

Krul was kansloos toen de Franse spits vanaf nog geen vijf meter hard op doel kopte: 1-0. Het spelbeeld bleef na rust onveranderd: Chelsea zocht naar openingen en Norwich hield tegen, om soms vanuit een uitbraak gevaarlijk te worden.

Echt dreigend werd het geen moment voor het doel van Kepa Arrizabalaga. Toch was Lampard er aan de zijlijn niet gerust op. Norwich bleef hoop houden op een goed resultaat doordat de score niet verder werd uitgebreid.



Een kwartier voor tijd voorkwam Krul de 2-0. Giroud zette met een fraai wippertje Pulisic vrij voor de doelman, die met een uitstekende redding de bal uit het doel hield. Chelsea was nadrukkelijk op zoek naar de bevrijdende treffer, maar Norwich stond weinig toe.

Lampard stond ijsberend langs de kant, want bij puntverlies zou Champions League-kwalificatie in gevaar komen. Zover kwam het niet, want het bleef bij 1-0. Door de overwinning verstevigt Chelsea de derde plaats en kan het toewerken naar de cruciale fase van het seizoen.

Zondag staat de -finale tegen op het programma, waarna in de Premier League de laatste twee duels met (uit) en (thuis) volgen.