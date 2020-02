Chelsea is akkoord met Ziyech en maakt details contract bekend

De transfer van Hakim Ziyech van Ajax naar Chelsea is definitief afgerond, zo maakt de Engelse grootmacht vanavond bekend via de officiële kanalen.

Nadat eerder beide clubs al tot een akkoord waren gekomen over een zomerse overgang van Ziyech naar Stamford Bridge, bevestigt nu ook dat het een persoonlijk akkoord heeft met de aanvallende middenvelder. Ziyech heeft zich voor vijf seizoenen verbonden aan the Blues.

maakte op 13 februari al bekend dat het een akkoord had bereikt met Chelsea over een zomerse transfer van Ziyech. De Marokkaans international levert de koploper van de minstens 40 miljoen euro op, een bedrag dat kan oplopen tot maximaal 44 miljoen euro.

Inmiddels heeft ook Ziyech zijn goedkeuring gegeven aan de transfer, zo communiceert Chelsea zondagavond met trots via de officiële kanalen.

"We zijn blij dat Hakim zich in de zomer zal aansluiten bij ons, nadat hij in de voorbije transferperiode al een van onze grootste transferdoelwitten was. Hij is de laatste jaren voortdurend een van de gevaarlijkste aanvallend ingestelde spelers van Europa geweest."

"Dat hebben we ook gezien tijdens onze twee -wedstrijden tegen Ajax dit seizoen", laat directeur Marina Granovskaia optekenen op de clubsite.

Ziyech is zelf ook in zijn nopjes met zijn zomerse transfer. "Ik ben blij en trots om getekend te hebben voor zo'n grote club. Ik kijk uit naar volgend seizoen en hoop dat we grote dingen kunnen bereiken samen", luidt zijn korte reactie.

Ziyech was vandaag overigens niet van de partij tijdens de uitwedstrijd van Ajax tegen (1-0 nederlaag): de technisch begaafde linkspoot was niet wedstrijdfit en ontbrak daarom in de selectie van trainer Erik ten Hag.