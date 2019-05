Cavani is vastbesloten: "Ik wil mijn contract hier uitdienen"

Edinson Cavani en Thomas Meunier willen volgend seizoen ook bij Paris Saint-Germain spelen, maar ze houden een slag om de arm.

boekte zaterdagavond een 4-0 zege op degradatiekandidaat , waarbij Cavani het tweede doelpunt maakte namens zijn ploeg en Meunier als basispeler begon en 77 minuten meespeelde. De Uruguyaan is de afgelopen transferperiodes regelmatig in verband gebracht met een vertrek, maar wil daar zelf niks van weten.

"De connectie met de fans is prachtig", vertelt Cavani in gesprek met Canal+ . "Dit zijn dingen die je je altijd zul herinneren. Alles is gebaseerd op werk, training en professionaliteit. De fans geven je daarvan de erkenning en het is oprecht mooi. Ik kan ze alleen maar bedanken door alles te geven op het veld."

"Het is noodzakelijk om mijn contract te respecteren. Ik wil mijn contract hier uitdienen. We zullen het aan het einde van het seizoen wel zien. Ik wil hier blijven, ik hou van de club, de stad en mijn leven hier. Maar goed, in het voetbal is het niet alleen afhankelijk van jou. Het bestuur speelt ook een rol. Maar ik wil hier blijven tot het einde van mijn contract."

Het contract van Meunier loopt net als dat van Cavani volgend jaar zomer af. De Belg wil ook niet vertrekken uit de Franse hoofdstad. "Vandaag hebben we de suprematie in de Franse competitie bevestigd. Het is goed om aan de top te blijven. Er is goed werk geleverd."

"Er zijn dingen die veranderd kunnen worden, niets is ooit perfect. Maar we moeten onszelf feliciteren met het geleverde werk. Ik heb nog geen duidelijkheid over mijn toekomst. Mensen praten nog steeds. Ik heb nog een contract voor een jaar. De club kent mijn positie, ik wil blijven. Misschien willen ze veranderingen doorvoeren in het team."