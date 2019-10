'Atlético Madrid neemt plaats in van Barcelona met Amerikaanse primeur'

De kans dat een wedstrijd in LaLiga buiten Spanje wordt afgewerkt is weer een beetje toegenomen.

Volgens El Confidencial zijn de plannen om het duel tussen en naar Miami te verplaatsen in een vergevorderd stadium aanbeland. Beide ploegen ontmoeten elkaar op 8 december in competitieverband. Bij Villarreal heeft men wel oren naar de primeur.

Fernando Roig, voorzitter van Villarreal, juicht de plannen om eenmalig in de Verenigde Staten te spelen van harte toe. "Het is goed voor ons om de Spaanse competitie naar zo'n belangrijk sportland te exporteren. Atlético en wij hebben er in ieder geval totaal geen problemen mee. We hopen dat de procedure snel in gang gezet kan worden." Villarreal is bereid om de kaartjes te betalen voor supporters die van plan zijn om naar Miami af te reizen.

Het is niet de eerste dat een competitiewedstrijd buiten Spanje hoog op de agenda wordt gezet door de beleidsbepalers van LaLiga. Afgelopen seizoen was er sprake van dat en elkaar zouden ontmoeten in Miami. Er werd uiteindelijk een streep gezet door de ambitieuze plannen, want de spelers en supporters van Barcelona zagen geen heil in het voorstel van LaLiga.

Mocht er een definitief akkoord worden bereikt, dan treffen Villarreal en Atlético elkaar in het Hard Rock Stadium in Miami, waar normaal gesproken American Football wordt gespeeld door de Miami Dolphins.

Het stadion biedt plaats aan 65.000 bezoekers. Het zal de allereerste wedstrijd in LaLiga ooit worden die buiten Spanje plaatsvindt.