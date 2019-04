Atlético Madrid geeft grootmachten het nakijken en deelt flink salaris uit

Jan Oblak heeft zijn contract bij Atlético Madrid verlengd. Hij kon een toptransfer maken, maar opteert voor een verlenging tot medio 2023.

De doelman van los Colchoneros werd de voorbije transferperiodes steevast in verband gebracht met een transfer naar een andere Europese topclub, maar door de krabbel van de Sloveen lijkt zijn toekomst in Madrid te liggen. Oblak reageert via de officiële kanalen van de huidige nummer twee van LaLiga verheugd op het contractnieuws.

"Ik ben erg blij dat ik mijn contract heb verlengd en dat ik hier mag zijn. Ik ga de clubkleuren zo goed mogelijk vertegenwoordigen en verdedigen en zal hard blijven werken", aldus de sluitpost, die sinds 2014 actief is bij de Spaanse topclub en nu een van de grootverdieners van Atlético zou zijn.

De 26-jarige doelman werd regelmatig gelinkt met een transfer, ook omdat de ontsnappingsclausule van Oblak 'slechts' honderd miljoen euro betrof. Onder meer Paris Saint-Germain, en hadden de Sloveen op de radar staan. Met de nieuwe deal zou de afkoopclausule ook flink verhoogd zijn, waardoor topclubs niet zo gemakkelijk meer kunnen toeslaan.

Oblak heeft sinds zijn komst naar de topclub in 2014 203 wedstrijden gespeeld voor Atlético, met 115 clean sheets tot gevolg. De doelman heeft zowel de Spaanse Supercup, de als de Europese Supercup een keer gewonnen. Oblak was eerder actief bij NK Olimpija en in Portugal bij , Beira-Mar, Olhanense, Leiria en Rio Ave.