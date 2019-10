Ajax zoekt groei in buitenland: "Daar verkochten we na Nederland meeste shirts"

Ajax begint steeds meer de vruchten te plukken van de inspanningen van de club in de Verenigde Staten.

De Amsterdammers openden bijna een jaar geleden een kantoor in New York. Commercieel directeur Menno Geelen en algemeen directeur Edwin van de Sar waren de afgelopen week in het land om onder meer deals te sluiten met ESPN en Bleacher Report, die gaan helpen om de -content te verspreiden aan de overkant van de Atlantische Oceaan.

Geelen is inmiddels weer terug in Amsterdam en trekt op de officiële kanalen van zijn werkgever een vergelijking met de manier waarop Ajax geprobeerd heeft om voet aan de grond te krijgen in China: "Het is dezelfde strategie als we in China hebben gehanteerd, ondanks dat de benadering vanzelfsprekend verschilt van elkaar. Ook daar hebben we eerst gefocust op bereik vergroten, beter in contact komen met onze fans en betere content maken voor die markt. In China was de start echter nog lastiger", legt hij uit. Ajax maakte in eerste instantie zelf de content voor het Aziatische land, voordat er partners werden gevonden om dit samen mee te bekostigen: "Nu is het voor ons een mooie inkomstenbron geworden, aangezien we onze content verkopen in de Chinese markt. Zo zien we dat in Amerika ook."

Lees beneden verder

De commercieel directeur denkt dat de inspanningen in de Verenigde Staten voor Ajax van levensbelang zijn om een rol van betekenis te kunnen blijven spelen in de : "De groei zit in het buitenland. Als we Europees aan willen blijven haken is mondiale groei een must . Amsterdam is onze thuisbasis en zal dat altijd blijven. Maar Nederland is relatief klein, we zien eigenlijk de hele wereld als ons speelveld." Geelen stipt aan dat voetbal de snelst groeiende sport in Amerika is, wat het voor Ajax extra interessant maakt om in te stappen.

De club merkt ook dat het loont om tijd en moeite in het uitbouwen van de naamsbekendheid van Ajax te steken: "Sinds januari is de verkoop van merchandise enorm toegenomen. Zo was Amerika na Nederland het land waar we het meeste shirts verkochten bij de introductie van het thuisshirt voor 19/20. En dat zonder dat er een compleet distributienetwerk is voor Ajax-merchandise in de VS."

Geelen hoopt dit netwerk in de komende tijd verder uit te kunnen bouwen en het contact tussen de fans en de club zo soepeler te laten verlopen: "Tevens is er veel aandacht en vraag vanuit bonden en clubs naar onze kennis. Daar praten we ook met verschillende partijen over. Tot slot zijn we actief opzoek naar andere verdienmodellen, hiervoor biedt Amerika ook zeker kansen."