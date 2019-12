Advocaat manoeuvreert zich in underdogrol en rekent op Schotse hulp

Trainer Dick Advocaat weet dat hij met Feyenoord donderdagavond voor een moeilijke opgave staat.

De Rotterdammers moeten op bezoek bij winnen om kans te maken op de volgende ronde van de en zijn daarbij dan ook nog afhankelijk van het resultaat van het duel tussen Rangers FC en Young Boys.

staat onderaan in Groep G en zal een zware kluif aan Porto hebben, denkt Advocaat. "Ik denk dat Porto wel de beste ploeg in deze poule is, Europees gezien gewoon een topclub", aldus de ervaren oefenmeester woensdag op de persconferentie.

"Maar het leuke is dat alle vier de ploegen nog steeds kans hebben om door te komen, dus het ligt vooral aan onszelf, al is het een lastig karwei. Ik denk nog steeds dat mijn ploeg groeiende is en langzaam gaat begrijpen wat we willen met z'n allen en dat je alleen maar resultaat kan halen als je alles uit jezelf haalt."

Advocaat verwacht dat hij zijn spelers niet hoeft te motiveren voor de wedstrijd in het Estádio do Dragão. "FC Porto - Feyenoord is natuurlijk een prachtig affiche. Als je in dit stadion kan spelen dan hoef je de spelers niet meer te motiveren."

"Als je met plezier speelt en strijd levert, dan kun je het iedere ploeg moeilijk maken." Dat Feyenoord thuis van Porto won (2-0), zegt Advocaat niet zoveel. "Feyenoord had een aantal mogelijkheden die ook benut werden."

"Wij krijgen de laatste weken continu mogelijkheden, maar die worden niet benut. Dat is het verschil met toen. Maar het kan alle kanten op vallen, ook onze kant op."

Feyenoord maakt alleen nog kans op de volgende ronde als Rangers erin slaagt om Young Boys te verslaan. Advocaat was tussen 1998 en 2002 trainer van de Schotse club en werd dan ook gevraagd of hij naar Glasgow heeft gebeld om te vragen om hulp.

"Nee, ik heb niet zoveel lijntjes meer, het is ook een hele lange tijd geleden dat ik daar geweest ben. Maar normaal gesproken moet Rangers van Young Boys winnen."