ADO stuurt doelman met alleen Feyenoord-uit op palmares tijdelijk weg

Mike Havekotte maakt het seizoen op huurbasis af bij FC Dordrecht, zo meldt ADO Den Haag donderdagochtend via de officiële kanalen.

De 24-jarige doelman kwam in 2018 bij ADO terecht, maar veel speeltijd heeft hij tot dusver niet gekregen in het Cars Jeans Stadion. Deze jaargang kwam Havekotte alleen in actie in de met 3-2 verloren uitwedstrijd tegen in september.

"Voor nu is het goed voor mij om wekelijks te keepen en Dordrecht biedt mij een mooi podium om een half jaar ervaring op te doen", verklaart Havekotte de tijdelijke overstap naar de .

Lees beneden verder

"Uiteraard wens ik mijn ploeggenoten van veel succes in de tweede seizoenshelft. Ik ben ervan overtuigd dat de club in de zal blijven." Bij ADO staat Luuk Koopmans doorgaans onder de lat, met Robert Zwinkels als back-up.

Havekotte staat nog tot medio 2021 onder contract bij ADO. De jonge sluitpost kwam afgelopen seizoen ook slechts eenmaal in actie, in de wedstrijd tegen . In het beloftenelftal was er echter meer speeltijd, met als hoogtepunt een doelpunt in het duel met .

Havekotte speelde in het verleden in de jeugdafdeling van en later voor . Tegen Laatstgenoemde club kan hij op 10 januari zijn debuut maken namens Dordrecht.