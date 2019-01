'AC Milan en Piatek bereiken persoonlijk akkoord'

De toekomst van Krzysztof Piatek ligt bij AC Milan. La Gazzetta dello Sport meldt dat hij een persoonlijk akkoord heeft bereikt met i Rossoneri.

De 23-jarige spits zal zijn handtekening zetten onder een vijfjarig contract en komt over van Genoa, waar hij nu nog tot de zomer van 2022 vastligt. Piatek gaat 35.000 euro netto per week verdienen en volgend seizoen groeit dat weeksalaris dan naar 40.000 euro, zo valt er in de roze sportkrant te lezen. Hij wordt dan de vervanger van Gonzalo Higuain, die op weg lijkt naar Chelsea.

AC Milan moet nog wel een akkoord bereiken met Genoa en het lijkt erop dat Piatek op huurbasis, met een verplichte optie tot koop, de overstap gaat maken naar het San Siro. Clubs als West Ham United en Real Madrid toonden eveneens belangstelling voor de tweevoudig international van Polen, maar het AC Milan van trainer Gennaro Gattuso lijkt de strijd dus te gaan winnen. Piatek speelt sinds afgelopen zomer voor Genoa en maakte in negentien wedstrijden dertien doelpunten in de Serie A.