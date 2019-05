Aanvoerder Vincent Kompany verlaat Manchester City na elf jaar

Vincent Kompany heeft zaterdagavond zijn laatste wedstrijd namens Manchester City gespeeld.

De centrale verdediger stond negentig minuten op het veld tijdens de met 6-0 gewonnen -finale tegen en zijn club maakt een dag later via de officiële kanalen bekend dat er deze zomer een einde komt aan het dienstverband van de Rode Duivel in het Etihad Stadium.

Kompany werd in de zomer van 2008 door opgepikt bij Hamburger SV en de verdediger groeide in de daaropvolgende elf jaar uit tot een van de boegbeelden van de club. Met the Citizens won hij in het afgelopen ruime decennium onder meer vier landstitels, tweemaal de FA Cup en viermaal de EFL Cup. In totaal speelde hij 360 wedstrijden in het skyblue.

De 33-jarige stopper kreeg in de afgelopen seizoenen echter steeds vaker te maken met blessureleed en was door de aanwezigheid van onder meer Aymeric Laporte en John Stones ook geen onbetwiste vaste waarde meer onder Josep Guardiola. Dit seizoen, dat met de winst van de landstitel, de FA Cup en de EFL Cup bijzonder succesvol verliep, kwam hij zeventien maal in actie in de Premier League, terwijl hij nog acht wedstrijden speelde in de Engelse bekertoernooien en de .

“Hoe overweldigend het ook is, de tijd voor mij om te vertrekken is aangebroken. En wat een seizoen om mee af te zwaaien. Ik voel niets anders dan dankbaarheid. Ik ben iedereen die mij tijdens deze speciale reis, bij een heel speciale club, heeft gesteund dankbaar. Ik kan me mijn eerste dag nog net zo duidelijk herinneren als de laatste. Ik zal de liefde die ik van de mensen in Manchester heb ontvangen nooit vergeten. Ik zal ook nooit vergeten hoe de Manchester City-supporters loyaal zijn gebleven in de goede en zeker ook mindere tijden. Jullie zijn me altijd blijven steunen en dat heeft me weer geïnspireerd om nooit op te geven. Een blauwe natie is opgestaan en heeft de bestaande orde uitgedaagd, dat vind ik geweldig”, laat hij weten in een afscheidsboodschap.