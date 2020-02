Aangeslagen Jack Wilshere toont schaamstreek: "Lach me maar uit"

Blessureleed loopt als een rode draad door de loopbaan van Jack Wilshere.

Ook bij , de club waar hij in 2018 transfervrij naar overstapte, kampt de 28-jarige middenvelder met de nodige tegenslagen. Wilshere heeft na een recente herniaoperatie aan zijn volgers op sociale media laten weten dat hij eraan komt en niet van opgeven weet.

Wilshere, die bij the Hammers wekelijks naar verluidt 110.000 euro opstrijkt, toont een foto van zijn schaamstreek (klik hier), met de tekst ' Tough times don't last, tough people do'. "Lach me maar uit, maar ik ben een mens dat alleen maar zijn voetbalschoenen wil aandoen en wil voetballen. Dat is waar ik het meest van houd", benadrukt de middenvelder.

Lees beneden verder

"En mijn lichaam laat dat op dit moment niet toe. Dat doet mij pijn, maar ik zal terugkeren", stelt Wilshere, die in anderhalf jaar tijd slechts zestien keer binnen de lijnen verscheen. Voormalig West Ham-manager Manuel Pellegrini noemde Wilshere een '£100million' player als hij fit zou zijn, maar dat is juist het grootste manco van de ex-speler van .

Meer teams

Wilshere miste het merendeel van afgelopen seizoen vanwege een operatie aan zijn blessuregevoelige enkel en deze voetbaljaargang staat hij nog maar op acht duels. Zijn laatste optreden was op 19 oktober, een invalbeurt van 27 minuten in het uitduel met (2-0).

Het is onduidelijk wanneer hij weer aan de training kan deelnemen. Onder David Moyes trainde hij nog geen enkele keer mee met het eerste elftal.