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UEFAチャンピオンズリーグ

UEFAチャンピオンズリーグ 概要

FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 Semi-Final Second Leg

UEFA、2028年と2029年のチャンピオンズリーグ決勝開催地を発表　カンプ・ノウが復帰

UEFAは、今後の大舞台の開催地を発表し、同連盟で最も権威あるクラブ大会の将来像を正式に示した。チャンピオンズリーグ決勝は2028年と2029年に欧州大陸を代表する2つの象徴的なスタジアムで再び開催される予定で、ヨーロッパの頂点に立つクラブが決まる舞台にふさわしい壮観な背景が約束されている。

バルセロナバイエルン
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視聴ライブ

放送予定
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UEFAチャンピオンズリーグ、日程と結果

9月9日水曜日
バイエルン badge
バイエルン
FCB
5
ボデ/グリムト badge
ボデ/グリムト
BOD
0
終了
コモ badge
コモ
COM
4
RBライプツィヒ badge
RBライプツィヒ
RBL
1
終了
スラヴィア・プラハ badge
スラヴィア・プラハ
SLP
2
RCランス badge
RCランス
RCL
3
終了
10月12日月曜日
サバフFK badge
サバフFK
SAB
スラヴィア・プラハ badge
スラヴィア・プラハ
SLP
WOWOWオンデマンド
RCランス badge
RCランス
RCL
スポルティングCP badge
スポルティングCP
SCP
WOWOWオンデマンド
アトレティコ・マドリー badge
アトレティコ・マドリー
ATM
マンチェスター・ユナイテッド badge
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
WOWOWオンデマンド
詳細

順位

PosチームPWDLFA+/-勝点フォーム
1パリ・サンジェルマン crestパリ・サンジェルマン11006153
2バイエルン crestバイエルン11005053
3バルセロナ crestバルセロナ11005143
4マンチェスター・ユナイテッド crestマンチェスター・ユナイテッド11004043
5コモ crestコモ11004133
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