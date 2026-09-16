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UEFAチャンピオンズリーグ
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UEFAチャンピオンズリーグ、日程と結果
詳細
順位
詳細
|Pos
|チーム
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|勝点
|フォーム
|1
|パリ・サンジェルマン
|1
|1
|0
|0
|6
|1
|5
|3
|2
|バイエルン
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|5
|3
|3
|バルセロナ
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|4
|マンチェスター・ユナイテッド
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|5
|コモ
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3