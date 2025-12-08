Getty Images Sport
アロンソに最後のチャンス？苦境の中でクラブ首脳陣が監督の将来を検討
6週間前、レアル・マドリーはバルセロナとのクラシコでの勝利に酔いしれ、首位に5ポイント差をつけていた。しかし現在に目を向けると、ロス・ブランコスは日曜日にセルタ・ビーゴにホームで0-2の敗北を喫し、動揺している。これはセルタがサンティアゴ・ベルナベウで19年ぶりに挙げた勝利だった。彼らは今、宿敵バルセロナに4ポイント差をつけられており、ビジャレアルが延期試合に勝てば、アロンソ監督のチームは3位に転落する。この衝撃的な結果の後、今夏スペインの名門に加入した元レヴァークーゼンの監督は、これが「重大な後退」だったと認めた。
「ビルバオ戦の後、この試合のために高いテンポでプレーし、良い相手に対してプレスをかける計画を立てていた。いくつかの分野で欠けているものがあり、怪我が計画を狂わせた。悪いニュースだ。我々はすでに怪我に苦しんでいる。これは別の重大な後退だ。反応するのに苦労した。おそらく最高の反応は10人になった時だった。チームは懸命にプレスをかけ、走り、努力した。ファンが怒って帰ったことは理解している。水曜日には違う一面を見せなければならない」
実際、レアル・マドリーは現在、エデル・ミリトン、ダニエル・カルバハル、トレント・アレクサンダー=アーノルド、フェルラン・メンディなどの負傷したディフェンダーを欠いている。
『The Athletic』によると、ラ・リーガで可能な15ポイントのうちわずか6ポイントしか獲得できなかった後、クラブ周辺で最大の話題はアロンソの監督としての将来だという。日曜日の敗戦後、フロレンティーノ・ペレス会長とホセ・アンヘル・サンチェス事務総長を含む上級幹部が、チームの状況とアロンソ監督の立場について内部協議を行った。報道によれば、水曜日のチャンピオンズリーグでマンチェスター・シティがレアル・マドリーを破った場合、アロンソ監督が指揮を執り続けると自信を持って言えるクラブ関係者はいなかったという。スペインの名門はこのアロンソプロジェクトを継続したいと考えているが、このような要求の厳しいクラブでは結果が最も重要だ。理事会はチームのイメージと最近の結果に不満を抱いていると報じられており、選手たちがアロンソ監督とその戦術に良いつながりを持っていないという懸念がある。もし解任されれば、レアル・マドリー・カスティージャのアルバロ・アルベロア監督か、レジェンドであるジネディーヌ・ジダン氏に白羽の矢が立つ可能性があるが、彼が3度目の監督としてクラブに戻るかどうかは不透明だ。
この不満足な結果の連続の中、アロンソ監督は全員が団結し、プロセスを信頼するよう呼びかけている。また、シーズンはまだ長く、好転できると強調した。
「これがサッカーだと知りながら、みんなで団結すれば、状況を逆転できる。シーズンはまだ長く、ホームで悪い試合をするのは普通のことだ。理想的ではないが、前を向かなければならない。このクラブが求める自己批判と高い基準を知っている。敗北がとても痛いことも知っている。これは選手、コーチングスタッフ、クラブだけでなく、全員の責任だ。物事を正しく行い、各試合を最も重要な試合として臨むことに全員がコミットしなければならない。今日失った3ポイントは重要だが、決定的ではない。まだ先は長い。これは全員が一緒にやるべき責任と仕事だ」
レアル・マドリーは現在、チャンピオンズリーグのテーブルで5位につけており、ノックアウトステージに進出する強い立場にある。しかし、週半ばに復調したマンチェスター・シティに敗れれば、それが脅かされる可能性がある。
その対戦を前に、アロンソ監督は語った。
「我々全員が責任を負う。順調な時も苦しい時も、みんなで一緒にいる。我々が引き受けるべき責任を持ってそれに対処しなければならない。あまり先を見過ぎてはいけない。怪我のために状況は厳しく、毎試合変更を加えなければならない。水曜日に何が起こるか見てみよう」
