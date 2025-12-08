アロンソに最後のチャンス？苦境の中でクラブ首脳陣が監督の将来を検討

6週間前、レアル・マドリーはバルセロナとのクラシコでの勝利に酔いしれ、首位に5ポイント差をつけていた。しかし現在に目を向けると、ロス・ブランコスは日曜日にセルタ・ビーゴにホームで0-2の敗北を喫し、動揺している。これはセルタがサンティアゴ・ベルナベウで19年ぶりに挙げた勝利だった。彼らは今、宿敵バルセロナに4ポイント差をつけられており、ビジャレアルが延期試合に勝てば、アロンソ監督のチームは3位に転落する。この衝撃的な結果の後、今夏スペインの名門に加入した元レヴァークーゼンの監督は、これが「重大な後退」だったと認めた。

「ビルバオ戦の後、この試合のために高いテンポでプレーし、良い相手に対してプレスをかける計画を立てていた。いくつかの分野で欠けているものがあり、怪我が計画を狂わせた。悪いニュースだ。我々はすでに怪我に苦しんでいる。これは別の重大な後退だ。反応するのに苦労した。おそらく最高の反応は10人になった時だった。チームは懸命にプレスをかけ、走り、努力した。ファンが怒って帰ったことは理解している。水曜日には違う一面を見せなければならない」

実際、レアル・マドリーは現在、エデル・ミリトン、ダニエル・カルバハル、トレント・アレクサンダー=アーノルド、フェルラン・メンディなどの負傷したディフェンダーを欠いている。