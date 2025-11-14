「最初から全力を尽くしたわけではない」ドイツがルクセンブルクで苦戦しながら勝利を収めた後、ナーゲルスマンは自己批判的な姿勢

「今日は、後ろにパスした回数がいくつで、前にパスした回数がいくつだったか知りたいね。前半は、深いパスが1回だけだったと思う」と、ナーゲルスマンは試合終了後に批判し、「後ろにパスをすごくたくさんした。70メートルから後ろにパスして、バウマンにパスしたこともあった」と強調した。

ナーゲルスマン監督は、この「義務的な勝利」は「予想以上に苦労した」と認めた。「前半は、最初から全力を出し切ることができなかった。30 分以降、状況は良くなった」。

ナーゲルスマン監督は、予想外に積極的なプレーを見せたルクセンブルクが「3、4回、リードすべき大きなチャンスがあった」と分析した。「前半は試合を落ち着かせることができなかった。後半は明らかに良くなった」。