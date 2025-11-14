ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は、金曜日の夜、ルクセンブルクで行われたワールドカップ予選でドイツ代表が2-0で勝利した後、特に前半の攻撃の深さの欠如と攻撃の不足を批判した。
「最初から全力を尽くしたわけではない」ドイツがルクセンブルクで苦戦しながら勝利を収めた後、ナーゲルスマンは自己批判的な姿勢
「今日は、後ろにパスした回数がいくつで、前にパスした回数がいくつだったか知りたいね。前半は、深いパスが1回だけだったと思う」と、ナーゲルスマンは試合終了後に批判し、「後ろにパスをすごくたくさんした。70メートルから後ろにパスして、バウマンにパスしたこともあった」と強調した。
ナーゲルスマン監督は、この「義務的な勝利」は「予想以上に苦労した」と認めた。「前半は、最初から全力を出し切ることができなかった。30 分以降、状況は良くなった」。
ナーゲルスマン監督は、予想外に積極的なプレーを見せたルクセンブルクが「3、4回、リードすべき大きなチャンスがあった」と分析した。「前半は試合を落ち着かせることができなかった。後半は明らかに良くなった」。
精彩を欠いた前半を経て、ドイツ代表チームは後半にパフォーマンスを向上させ、再開早々にニック・ヴォルテマーデの先制ゴール（49分）で報われた。20分後、再びヴォルテマーデが2点目を決め、2-0の決勝点となった。
「前半は、その内容としては良くなかった」と、ヴォルテマーデも前半45分間について自己批判的な見解を示した。
「我々は、強さが不足しており、ボールの支配率も低く、しばしば不必要に窮地に陥っていた。どうやって勝ったかは今はどうでもいい。とにかく勝ったことが大事だ」
隣国での勝利により、ドイツは予選グループAで、同時に行われた北アイルランド戦に1-0で勝利したスロバキアを上回り、1位を維持した。得失点差で優位に立つドイツ代表は、月曜に行われるスロバキアとのグループ最終戦で引き分けさえすれば、2026年ワールドカップへの直接出場権を獲得できる。 敗戦して2位に転落した場合、ドイツはプレーオフを経由する道を選ばざるを得なくなる。
- 1位：ドイツ / 12ポイント / 10:3の得失点差
- 2位：スロバキア / 12ポイント / 6:2の得失点差
- 3位：北アイルランド / 6ポイント / 6:6得点
- 4位：ルクセンブルク / 0ポイント / 1:12の得失点差
最終戦11月17日（月）
- ドイツ - スロバキア
- 北アイルランド - ルクセンブルク
